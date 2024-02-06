'Tablet reis' yıllar sonra ortaya çıktı: Hikayesi hüzne boğdu

Güzel, herkesin hafızasına kazınan o tablet videosunu anlattı:

"2013 yılında videoyu çekmiştim. Videonun hepsi kurguydu. O dönemler de İnternetten alışveriş yapmak çok popüler değildi. Yapılan alışverişlerde domates, salatalık gibi ürünler çıkıyordu. Ben de bu videoyu buna ithafen çektim."