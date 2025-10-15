Kıvanç Tatlıtuğ'un Sadece Bir Reklamdan Kazancı Dudak Uçuklattı... Asgari Ücretlinin 166 Yıl Çalışmasına Eşdeğer!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sinema ve televizyon dünyasının en başarılı isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, hem oyunculuk kariyeriyle hem de marka iş birlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Tatlıtuğ, uzun yıllardır reklam yüzü olduğu ünlü bir kot markası ile olan anlaşmasını yeniledi.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, yakışıklı oyuncu, markayla olan iş birliğini 2 yıl daha uzatmak için yaklaşık 44 milyon TL gibi dev bir rakama imza attı.

Bu astronomik ücret, Türkiye'deki mevcut asgari ücretle kıyaslandığında ortaya dikkat çekici bir tablo çıkarıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un 2 yıllık anlaşmadan elde edeceği gelir, yaklaşık 2 bin asgari ücretli çalışanın bir aylık maaşına tekabül ediyor. Bu da bir asgari ücretlinin yaklaşık 166 yıl çalışmasına eşdeğer.

Kaynak: Haber Merkezi