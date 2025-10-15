Güller ve Günahlar’ın Zeynep’i Cemre Baysel’in Mini Tarzı Sosyal Medyayı Salladı! Eleştiriler Peş Peşe Geldi
Güller ve Günahlar dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel, Cannes’daki Mipcom Fuarı’nda giydiği süper mini şortlu kombiniyle gündeme oturdu. Parıltılı bluzu ve deri ceketiyle dikkat çeken güzel oyuncunun tarzı sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
Güller ve Günahlar dizisinin başrol oyuncuları Cemre Baysel ve Murat Yıldırım, Cannes’da düzenlenen Mipcom Fuarı kapsamında gerçekleştirilen partiye katıldı. Dizide “Zeynep” karakterine hayat veren Cemre Baysel’in süper mini şortlu kombini sosyal medyada gündem oldu.
TARZI GÜNDEM OLDU
Cemre Baysel, fuar kapsamında düzenlenen özel partiye parıltılı bluz, mini şort, deri ceket ve çizmelerden oluşan cesur bir kombinle katıldı. Oyuncunun iddialı tarzı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Birçok kullanıcı Cemre Baysel’in tarzını çok beğendiğini söylerken, bazıları ise kıyafetin konsepte uygun olmadığını dile getirdi. Eleştiriler arasında “Kendi de rahat değil gibi”, “Sürekli şortunu çekiştiriyor” ve “Bu kombin sana gitmemiş” gibi yorumlar da yer aldı.
GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ CANNES’DA TANITILDI
Deniz Can Çelik’in yönetmenliğini üstlendiği Güller ve Günahlar dizisi, Cannes’daki Mipcom Fuarı’nda uluslararası alıcılara tanıtıldı. Dizi, fuarda satışa sunulan yapımlar arasında yer aldı. Başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, etkinlikte birlikte poz vererek dizinin tanıtımına destek verdi.
CEMRE BAYSEL KİMDİR?
5 Şubat 1999’da İzmir’de doğan Cemre Baysel, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Televizyon kariyerine 2014 yılında Yeşil Deniz dizisiyle adım atan oyuncu, daha sonra birçok başarılı projede rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi