Güller ve Günahlar’ın Zeynep’i Cemre Baysel’in Mini Tarzı Sosyal Medyayı Salladı! Eleştiriler Peş Peşe Geldi

Güller ve Günahlar dizisinin başrol oyuncuları Cemre Baysel ve Murat Yıldırım, Cannes’da düzenlenen Mipcom Fuarı kapsamında gerçekleştirilen partiye katıldı. Dizide “Zeynep” karakterine hayat veren Cemre Baysel’in süper mini şortlu kombini sosyal medyada gündem oldu.

TARZI GÜNDEM OLDU

Cemre Baysel, fuar kapsamında düzenlenen özel partiye parıltılı bluz, mini şort, deri ceket ve çizmelerden oluşan cesur bir kombinle katıldı. Oyuncunun iddialı tarzı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Birçok kullanıcı Cemre Baysel’in tarzını çok beğendiğini söylerken, bazıları ise kıyafetin konsepte uygun olmadığını dile getirdi. Eleştiriler arasında “Kendi de rahat değil gibi”, “Sürekli şortunu çekiştiriyor” ve “Bu kombin sana gitmemiş” gibi yorumlar da yer aldı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ CANNES’DA TANITILDI

Deniz Can Çelik’in yönetmenliğini üstlendiği Güller ve Günahlar dizisi, Cannes’daki Mipcom Fuarı’nda uluslararası alıcılara tanıtıldı. Dizi, fuarda satışa sunulan yapımlar arasında yer aldı. Başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, etkinlikte birlikte poz vererek dizinin tanıtımına destek verdi.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel

5 Şubat 1999’da İzmir’de doğan Cemre Baysel, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Televizyon kariyerine 2014 yılında Yeşil Deniz dizisiyle adım atan oyuncu, daha sonra birçok başarılı projede rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

