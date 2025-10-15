Ünlü Piyanist Fazıl Say Üçüncü Kez Nikah Masasına Oturmaya Hazırlanıyor! Geri Sayım Başladı
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile bu hafta nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Üçüncü evliliğini yapacak olan ünlü piyanist, daha önce müstakbel eşi için “Her sesin kıymetini bilen bir yorumcu” ifadelerini kullanmıştı.
Uzun süredir aşk yaşadığı flüt sanatçısı Aslıhan And ile hayatını birleştirme kararı alan ünlü piyanist ilişkilerini resmileştirme yolunda ilk adımı atmak için hazırlıklara başladı.
Fazıl Say, ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'nun yeğeni olan Aslıhan And ile bu hafta içinde aile arasında düzenlenecek sade bir nikah töreniyle dünya evine girecek. Nikah törenine çiftin yakın çevresinin katılacağı öğrenildi.
Fazıl Say daha önce çellist Gülyar Balcı ve ardından piyanist Ece Dağıstan ile evlilik yapmıştı.
ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI
Say, verdiği bir konser sonrası müstakbel eşi Aslıhan And için şu sözleri söylemişti: Aslıhan And istisnai bir sanatçı, her sesin kıymetini bilen bir yorumcu. Dinleyenlerini, müziği ile çok etkiliyor. Aslıhan And ile tüm dünyanın konser salonlarına gideriz diye düşünüyorum.
Kaynak: Haber Merkezi