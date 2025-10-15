Ünlü Piyanist Fazıl Say Üçüncü Kez Nikah Masasına Oturmaya Hazırlanıyor! Geri Sayım Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir aşk yaşadığı flüt sanatçısı Aslıhan And ile hayatını birleştirme kararı alan ünlü piyanist ilişkilerini resmileştirme yolunda ilk adımı atmak için hazırlıklara başladı.

Fazıl Say üçüncü kez nikah masasına oturacak

Fazıl Say, ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'nun yeğeni olan Aslıhan And ile bu hafta içinde aile arasında düzenlenecek sade bir nikah töreniyle dünya evine girecek. Nikah törenine çiftin yakın çevresinin katılacağı öğrenildi.

Sade törene çiftin yakınları katılacak

Fazıl Say daha önce çellist Gülyar Balcı ve ardından piyanist Ece Dağıstan ile evlilik yapmıştı.

ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

Say, verdiği bir konser sonrası müstakbel eşi Aslıhan And için şu sözleri söylemişti: Aslıhan And istisnai bir sanatçı, her sesin kıymetini bilen bir yorumcu. Dinleyenlerini, müziği ile çok etkiliyor. Aslıhan And ile tüm dünyanın konser salonlarına gideriz diye düşünüyorum.

