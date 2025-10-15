Dünya Starı Paris Hilton'un Takip Ettiği Türk Şarkıcı Herkesi Şoke Etti! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü star Paris Hilton’un 7.493 kişilik sosyal medya hesabından takip ettiği Türk şarkıcı sosyal medyaya damga vurdu. Hilton, şarkıcı Hatice’yi Instagram hesabından takibe aldı.

Herkesi şaşırtan takip sonrasında sosyal medyada "Paris Hilton neden Hatice'yi takip etti?" sorusu gündem oldu.

Paris Hilton şarkıcı Hatice'yi takip etti

Ünlü şarkıcı Hatice de durumu doğrulayarak, "Herhalde şekerim" ifadelerini kullandı.

7.493 kişi arasında artık şarkıcı Hatice de var

Paris Hilton’un Türk şarkıcı Hatice’yi takip ettiği haberlerin ortaya çıkmasının ardından şarkıcı Hatice’nin takipçi sayısı da yükseldi.

Hatice'nin paylaşımı gündem oldu

Şarkıcı Hatice’nin sosyal medyada en çok konuşulan olayı ise seçimde oy vermeye giderken yaptığı kombinler olmuştu.

Ünlü şarkıcı Hatice

ŞARKICI HATİCE KİMDİR?

6 Aralık 1978'de İzmir Narlıdere'de dünyaya gelen Hatice, müziğe düşkün olan ailesi tarafından küçük yaşta keşfedildi. Yeteneği erken yaşta fark edilen Hatice başta düğünlerde amatör olarak sahne alırken, bir yarışma programında müzik dalında birinci seçildikten sonra müzik hayatına profesyonel olarak devam etti.

Bir süre ATV'de Çürük Elma programını sunduktan sonra Eyüp Sultan Musiki Cemiyeti'ne kayıt oldu. Bir yandan da Arif Sağ Müzik Okulu'na devam ederek müzik eğitiminde akademik kariyer yaptı.

Fidayda, Çıt Çıt, Şeker Oğlan, Farfara, Kezban Yenge, Dilara gibi parçaları 1999-2003 dönemine damga vurdu. 2002 yılında eşiyle birlikte albüm çıkaracağını duyurmuştu fakat lösemi hastası olan eşi hayatını kaybedince Hatice 2 yıl müziğe ara verdi. Ardından vefat eden eşinin anısına 2005 yılında bir albüm çıkardı. Doyamıyorum, Dönmemen Gerek, Hani Gitmeyecektin, Nazar Değmesin, Haram Geceler şarkıları bu albüme damga vurdu.

