Paris Hilton'dan cinsel istismar itirafı: "Zorla ilaç verildi, koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum..."

Dünyanın en zengin varislerinden Amerikalı ünlü model Paris Hilton, 16 yaşındayken kaldığı yatılı tedavi merkezinde cinsel istismara uğradığını söyledi. Kendi yaşadıklarını başkalarının yaşamaması için çocukları destekleyeceğini söyleyen Hilton, "Zorla ilaç verildi ve personel tarafından cinsel istismara uğradım. Şiddetli baskı gördüm ve koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum ve hücre hapsine atıldım." dedi.

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Paris Hilton'dan cinsel istismar itirafı: "Zorla ilaç verildi, koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum..."

Hilton Hotelleri'nin kurucusu Conrad Hilton'ın torunu ve varisi Paris Hilton, Temsilciler Meclisinde düzenlenen "Çocuk Refahının Güçlendirilmesi ve Amerika'nın Çocuklarının Korunması" konulu oturumda konuştu.

The Hill gazetesinin haberine göre Hilton, çocukların ve gençlerin yatılı tedavi merkezlerine yerleştirilmesinin yol açtığı zararı kişisel deneyimlerinden bildiğini dile getirerek 16 yaşındayken evdeki yatağından gece yarısı nasıl "koparıldığını" ve bu tür merkezlerin birine nasıl nakledildiğini anlattı.

Bu döneme ilişkin Hilton, "Zorla ilaç verildi ve personel tarafından cinsel istismara uğradım. Şiddetli baskı gördüm ve koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum ve hücre hapsine atıldım." dedi.

Hilton, bu süreçte ailesinin de manipüle edilerek kandırıldığını belirterek "Şu anda sesi olmayan çocukların sesi olmak için buradayım, bu komite onları korumak için iki partili çözümleri ileriye taşıma sorumluluğuna sahip." diye konuştu.

Koruyucu aileye verilen çocukların "çocuk hapishanesi" gibi soğuk tesislerde büyümelerine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Hilton, bu çocukların maruz kaldıkları muamelenin suç teşkil ettiğini vurguladı.

"NELER YAŞADIĞINI BİLİYORUM"

Hilton, çocukların güvenli aile merkezlerinde büyümeyi hak ettiğini ifade ederek "Eğer sistem içerisindeki bir çocuksanız sözlerimi duyun; Seni görüyorum, sana inanıyorum, neler yaşadığını biliyorum ve senden vazgeçmiyorum. Siz önemlisiniz, geleceğiniz önemli, güvende olmak ve desteklenmek için her fırsatı hak ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Paris Hilton'dan kan donduran cinsel istismar itirafıParis Hilton'dan kan donduran cinsel istismar itirafıMagazin

Kaynak: AA

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