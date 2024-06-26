Aşkları Survivor'da başlamıştı: Mert Öcal ile Sude Burcu evleniyor

Survivor All Star 2022'de yarışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Mert Öcal ve Sude Burcu geçtiğimiz Eylül ayında nişanlanmıştı. Çiftin nikah masasına oturacağı ortaya çıktı.

Aşkları Survivor'da başlamıştı: Mert Öcal ile Sude Burcu evleniyor

Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu TV8'de yayınlanan Survivor'da tanışıp aşık olan bir çift daha nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Survivor All Star 2022'de aşık olan Mert Öcal ve Sude Burcu, yarışmadan sonra da ilişkilerini devam ettirdi. Geçtiğimiz Eylül ayında nişanlanan çift düğün hazırlıklarına başladı.

Kendisinden 13 yaş küçük Buru ile mutlu bir birliktelik sürdüren Öcal, sosyal medya hesabında "Yengeniz bu yaz eşim olacak... Çok şükür" notuyla müjdeyi verdi.

Burcu, Öcal'ın paylaşımına "Seni çok seviyorum" diyerek yanıt verdi.

Aşkları Survivor'da başlamıştı: Mert Öcal ile Sude Burcu evleniyor - Resim : 1

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