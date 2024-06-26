Oyuncu Dilara Aksüyek kendini mekan tuvaletine kilitledi
Oyuncu Dilara Aksüyek, kendisini çeken basın mensuplarına tepki gösterdi. Aksüyek, daha sonra kendini bulunduğu mekanın tuvaletine kilitledi.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Dilara Aksüyek, Cihangir'de arkadaşlarıyla otururken görüntülenmesine tepki vererek önce yüzünü elleriyle kapadı, ardından da kendini mekânın tuvaletine kilitledi.
Uzun bir süre tuvaletten çıkmaması üzerine arkadaşlarının merak ettiği Aksüyek, ikna edilerek dışarı çıkarıldı.
Dilara Aksüyek, kendini neden tuvalete kilitlediği yönündeki soruya; "Biraz üzülmüştüm, ondan oldu. Kötü bir haber aldım ondan ağladım. O yüzden fotoğraflarımın çekilmesini istemedim" dedi.