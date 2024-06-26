Simge'den Icardi açıklaması: İyice abarttılar

"Aşkın Olayım" şarkısıyla Galatasaray'ın yıldız santraforu Mauro Icardi ile özdeşleşen şarkıcı Simge Sağın, katıldığı bir programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Simge'den Icardi açıklaması: İyice abarttılar

Şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son dönemde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısının çalınmasıyla adından sıklıkla söz ettiren Simge, Kaan Ölker’in ‘Popcast’ programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada kendisini Galatasaraylı ünlü futbolcu Icardi’yle yakıştırmaları ve hep Icardi’yle ilgili sorular sorulmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Simge, "Durumu iyice abarttılar" ifadelerini kullandı.

"İYİCE DURUMU ABARTTILAR"

Simge, "İnsanlar kafalarında bir takım yakıştırmalar yapıyorlar ve buna inanıyorlar. Evli olmasına rağmen bana ‘yenge’ diyorlardı, iyice durumu abarttılar. Çok tatlı bir aile ve ben ailelere hep saygılıyımdır" ifadelerini kullandı.

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