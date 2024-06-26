A Milli Takım nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimal ve muhtemel rakipler

Almanya'nın ev sahipliğindeki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabında son maçlar devam ediyor.

A,B,C ve D gruplarında maçlar tamamlanırken Almanya, İsviçre, İspanya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Avusturya ve Fransa son 16 biletini aldı.

EURO 2024'te şu ana kadar alınan sonuçlara göre İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka eşleşmeleri kesinleşti.

SIRALAMA İHTİMALLERİ

Türkiye, bugün Çekya'dan puan alması halinde grubunu ikinci sırada bitirecek. A Milli Takım Çekya'ya kaybeder, Gürcistan da Portekiz'i yenerse Türkiye turnuvaya veda edecek. Türkiye'nin Çekya'ya kaybettiği, Portekiz'in de Gürcistan'dan puan aldığı senaryoda ise A Milli Takım grubu üçüncü sırada bitirecek.

A Milli Takım, Çekya'ya 2 veya daha az farklı bir skorla kaybetmesi durumunda EURO 2024'e devam etme şansı bulunuyor ancak farkın 3 veya üzerinde olması halinde Türkiye EURO 2024'e veda edecek.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Milli Takım, F Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa D Grubu'nun lideri Avusturya ile eşleşecek.Türkiye, grupta üçüncü olursa İspanya ya da İngiltere'yle son 16 turunda karşılaşacak.