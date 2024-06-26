A Milli Takım nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimal ve muhtemel rakipler
Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün EURO 2024 F Grubu'nda son maçına çıkacak. Çekya ile kozlarını paylaşacak olan millilerimiz hangi ihtimallerde gruplardan çıkacak ve muhtemel rakipleri kim olacak? İşte ayrıntılar...
Almanya'nın ev sahipliğindeki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabında son maçlar devam ediyor.
A,B,C ve D gruplarında maçlar tamamlanırken Almanya, İsviçre, İspanya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Avusturya ve Fransa son 16 biletini aldı.
EURO 2024'te şu ana kadar alınan sonuçlara göre İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka eşleşmeleri kesinleşti.
SIRALAMA İHTİMALLERİ
Türkiye, bugün Çekya'dan puan alması halinde grubunu ikinci sırada bitirecek. A Milli Takım Çekya'ya kaybeder, Gürcistan da Portekiz'i yenerse Türkiye turnuvaya veda edecek. Türkiye'nin Çekya'ya kaybettiği, Portekiz'in de Gürcistan'dan puan aldığı senaryoda ise A Milli Takım grubu üçüncü sırada bitirecek.
A Milli Takım, Çekya'ya 2 veya daha az farklı bir skorla kaybetmesi durumunda EURO 2024'e devam etme şansı bulunuyor ancak farkın 3 veya üzerinde olması halinde Türkiye EURO 2024'e veda edecek.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
A Milli Takım, F Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa D Grubu'nun lideri Avusturya ile eşleşecek.Türkiye, grupta üçüncü olursa İspanya ya da İngiltere'yle son 16 turunda karşılaşacak.