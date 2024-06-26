Tokat'ta kene alarmı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Tokat'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Tokat'ta kene alarmı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Tokat'ta 5 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Kentte son bir haftada vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 5 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu yıl 1 Ocak-26 Haziran tarihlerinde ise vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 450 kişi başvurdu.

Hastalık tanısı konulan ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde tedavi edilenlerden 31'i taburcu edildi, 4 hasta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, 5 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

Kaynak: AA

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Tokat Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
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