Sınırda insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen general gözaltına alındı

Suriye'de görev yapan ve makam aracıyla insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan tuğgeneral gözaltına alındı.

Sınırda insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen general gözaltına alındı

Suriye'de görev yapan ve makam aracıyla sınırdan insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan B.Ç. isimli general gözaltına alındı.

Tuğgeneral B.Ç.'nin Ankara'da gözaltına alınarak Şanlıurfa'ya götürüldüğü öğrenildi.

MSB DOĞRULAMIŞTI

İddiaların gündeme düşmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk şu açıklamayı yapmıştı:

"Suriye’de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir.

Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir."

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