Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı 4 isimle yollarını ayırdı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2023-24 sezonunda forma giyen Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, 4 oyuncuya verdikleri emekler için teşekkür edilerek kariyerlerinin devamında başarılar dilenildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023/24 sezonunda formamızı giyen Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell'a verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."