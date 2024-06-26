Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı 4 isimle yollarını ayırdı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2023-24 sezonunu geride bırakan 4 isimle yollarını ayırmaya karar verdi.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2023-24 sezonunda forma giyen Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, 4 oyuncuya verdikleri emekler için teşekkür edilerek kariyerlerinin devamında başarılar dilenildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2023/24 sezonunda formamızı giyen Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell'a verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."
Son Güncelleme: