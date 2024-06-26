Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı 4 isimle yollarını ayırdı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2023-24 sezonunu geride bırakan 4 isimle yollarını ayırmaya karar verdi.

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı 4 isimle yollarını ayırdı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2023-24 sezonunda forma giyen Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, 4 oyuncuya verdikleri emekler için teşekkür edilerek kariyerlerinin devamında başarılar dilenildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023/24 sezonunda formamızı giyen Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell'a verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."

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