Filenin Sultanları'nın Olimpiyat takvimi belli oldu!

Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatlarındaki maç programı belli oldu.

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Filenin Sultanları'nın Olimpiyat takvimi belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milliler, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya

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Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları A Milli Kadın Voleybol Takımı
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