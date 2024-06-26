Galatasaray'ın formalarını Puma üstlenecek! Anlaşma sağlandı

Galatatasaray, forma sponsorluğu için Puma ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Galatasaray'ın formalarını Puma üstlenecek! Anlaşma sağlandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, forma sponsorluğu için PUMA ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada yeni sezonda forma sponsorluğunu dev spor giyim markası Puma’nın üstleneceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sporunun en seçkin ve köklü kulübü Galatasaray, Almanya merkezli spor giyim devi PUMA ile yeni bir anlaşmaya imza atıyor" denildi.

Anlaşmanın imza töreni, 28 Haziran Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenlenecek.

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