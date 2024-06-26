Türkiye’nin Çekya maçı için muhtemel ilk 11'i belli oldu

Türkiye’nin Çekya ile oyamayacağı maçın muhtemel ilk 11’i belli oldu.

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Türkiye’nin Çekya maçı için muhtemel ilk 11'i belli oldu

Türkiye, EURO 2024’teki son grup maçını Çekya ile bu akşam saat 19.00’da oynanacak. Milli Takım, bu maçta 1 puan alsa dahi grubu 2. bitirerek son 16 turuna kalacak. Yenilse de en iyi üçüncüler arasında yer alarak bir üst tura çıkabilecek.

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Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, milli takımın muhtemel ilk 11’ini X hesabından duyurdu.

Buna göre muhtemel ilk 11 şöyle:

Kaleci: Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Samet Akaydın, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu

Hücum: Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

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