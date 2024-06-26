Türkiye’nin Çekya maçı için muhtemel ilk 11'i belli oldu

Türkiye, EURO 2024’teki son grup maçını Çekya ile bu akşam saat 19.00’da oynanacak. Milli Takım, bu maçta 1 puan alsa dahi grubu 2. bitirerek son 16 turuna kalacak. Yenilse de en iyi üçüncüler arasında yer alarak bir üst tura çıkabilecek.

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, milli takımın muhtemel ilk 11’ini X hesabından duyurdu.

Buna göre muhtemel ilk 11 şöyle:

Kaleci: Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Samet Akaydın, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu

Hücum: Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz