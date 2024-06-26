EURO 2024'te milyonda bir gerçekleşecek ihtimal: Her şeyi eşit!

EURO 2024'te grup aşamasının son maçları oynanıyor. Bu akşam saat 22.00'de C Grubu'nda yer alan 4 takım son 16 turu için kozlarını paylaştı.

4 takımın da son 16'ya yükselme şansı son maça kadar devam ederken İngiltere ile Slovenya, Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Sessiz gecede her iki maç da golsüz beraberlikle sonuçlandı ve C Grubu'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu.

İngiltere, grup mücadelelerini 5 puanla lider olarak tamamlarken, Danimarka ve Slovenya 3'er puan aldı.

SLOVENYA TARİHİNDE İLK KEZ GRUPLARDAN ÇIKTI

Grup ikinciliği için ise oldukça ilginç bir olay yaşandı. Slovenya ve Danimarka C Grubu'nda puanları, averajları ve attıkları goller eşit olduğundan dolayı kart sayısına bakıldı ancak iki takımda turnuva boyunca 6 sarı kart gördüğü için burada da eşitlik bozulmadı.

MİLYONDA BİR GERÇEKLEŞECEK İHTİMAL YAŞANDI

Sarı kartların da eşitliği nedeniyle FIFA genel sıralamasına bakıldı. Dünya sıralamasında Danimarka 21, Slovenya 57. sırada bulunması nedeniyle Danimarka grubu 2. sırada tamamlarken, Slovenya 3. olarak tarihinde ilk kez gruplardan çıkmayı başardı.

Sırbistan ise grubu 4'üncü sırada bitirerek turnuvaya veda etti.