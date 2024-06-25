EURO 2024 | Avusturya'dan sürpriz: Zorlu grubu lider tamamladı

EURO 2024 D Grubu son maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup etmeyi başaran Avusturya, grubu lider tamamladı. Fransa grubu 2'nci sırada tamamlarken, Hollanda ise 3'üncü sırada yer aldı.

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EURO 2024 | Avusturya'dan sürpriz: Zorlu grubu lider tamamladı

Euro 2024 D Grubu'nda son grup maçları bugün oynandı.

Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yendi. Avusturya'nın gollerini 6. dakikada Malen, 59. dakikada de Vrij kendi kalesine attı, Marcel Sabitzer, 80'de ülkesinin 3. golünü attı. Hollanda'da Gakpo 47, Depay 75. dakikalarda ağları sarstı.

Avusturya puanını 6 yaptı ve Fransa'nın Polonya ile 1-1 berabere kalmasıyla grubunu lider bitirdi. D Grubu'nu Fransa iki, Hollanda 3. olarak bitirdi. Polonya 1 puanda kalarak turnuvaya veda etti.

AVUSTURYA'NIN RAKİBİ TÜRKİYE OLABİLİR

Avusturya, D Grubu'nu lider bitirdi. Avusturya'nın rakibi, A Milli Takım'ın yer aldığı F Grubu ikinci olacak.

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