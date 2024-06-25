EURO 2024 | Avusturya'dan sürpriz: Zorlu grubu lider tamamladı

Euro 2024 D Grubu'nda son grup maçları bugün oynandı.

Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yendi. Avusturya'nın gollerini 6. dakikada Malen, 59. dakikada de Vrij kendi kalesine attı, Marcel Sabitzer, 80'de ülkesinin 3. golünü attı. Hollanda'da Gakpo 47, Depay 75. dakikalarda ağları sarstı.

Avusturya puanını 6 yaptı ve Fransa'nın Polonya ile 1-1 berabere kalmasıyla grubunu lider bitirdi. D Grubu'nu Fransa iki, Hollanda 3. olarak bitirdi. Polonya 1 puanda kalarak turnuvaya veda etti.

AVUSTURYA'NIN RAKİBİ TÜRKİYE OLABİLİR

Avusturya, D Grubu'nu lider bitirdi. Avusturya'nın rakibi, A Milli Takım'ın yer aldığı F Grubu ikinci olacak.