Beşiktaş, yeni sezon iç saha formasını tanıttı
Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha formasını tanıttı. Kulübün, resmi X hesabından yapılan paylaşımda, yeni forma ilk olarak yeni transfer Rafa Silva'nın üstünde görüldü.
Beşiktaş'ın yeni sezon formalarından ilki yeni transfer Rafa Silva ile görücüye çıktı.
Ardından Siyah-Beyazlılar sosyal medya hesabından da yeni formasını tanıttı.
İşte Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu iç saha forması:
Beşiktaş mirasından esinlenerek tasarlandı! 🦅— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 25, 2024
Beşiktaş JK 2024-2025 iç saha forması çok yakında satışta ve sahada. pic.twitter.com/ASHw7pBt45
Son Güncelleme: