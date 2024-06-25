Beşiktaş, yeni sezon iç saha formasını tanıttı

Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha formasını tanıttı. Kulübün, resmi X hesabından yapılan paylaşımda, yeni forma ilk olarak yeni transfer Rafa Silva'nın üstünde görüldü.

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Beşiktaş, yeni sezon iç saha formasını tanıttı

Beşiktaş'ın yeni sezon formalarından ilki yeni transfer Rafa Silva ile görücüye çıktı.

Ardından Siyah-Beyazlılar sosyal medya hesabından da yeni formasını tanıttı.

İşte Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu iç saha forması:

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