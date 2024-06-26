Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu

30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Gazi Koşusu'nda yarışacak atlar belli oldu.

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Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu

Gazi Koşusu kapsamında, Türk tarihinin en büyük yarışçılığının 98.'si için nefesler tutuldu. 1927'den beri düzenlenen İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki Gazi Koşusu 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

Pazar günü saat 17.15'te yapılacak Gazi Koşusu'na katılacak atlar da belli oldu.

İşte Gazi Koşusu'na katılacak İngiliz tayları...

Blue Sunset
Borrego
Cesur Ali
Countach
Dragon Flame
Festival Fever
Iron Sky
King Davut
Madras
Mr Baybars
Ride The Lighting
Severus Snape
Son Of Cooger
Tachyon
Tor Gold
Wolf Seyfo
Zizka
Bosetti
Giz
Look At The Star
Mangusta
Ohrid İncisi
Canotay
Collecter

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLLERİ

Sonucu her yıl büyük bir merakla beklenen bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak.

Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu - Resim : 1

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