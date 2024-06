Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu

Gazi Koşusu kapsamında, Türk tarihinin en büyük yarışçılığının 98.'si için nefesler tutuldu. 1927'den beri düzenlenen İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki Gazi Koşusu 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

Pazar günü saat 17.15'te yapılacak Gazi Koşusu'na katılacak atlar da belli oldu.

İşte Gazi Koşusu'na katılacak İngiliz tayları...

Blue Sunset

Borrego

Cesur Ali

Countach

Dragon Flame

Festival Fever

Iron Sky

King Davut

Madras

Mr Baybars

Ride The Lighting

Severus Snape

Son Of Cooger

Tachyon

Tor Gold

Wolf Seyfo

Zizka

Bosetti

Giz

Look At The Star

Mangusta

Ohrid İncisi

Canotay

Collecter

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLLERİ

Sonucu her yıl büyük bir merakla beklenen bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak.