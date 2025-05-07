Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor
Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle 2016 yılında Samsun'da yalnızca 6 dönüm arazide başlatılan salep orkidesi yetiştiriciliği, bu yıl itibarıyla 70 dönümlük alana ulaştı. Bu özel bitkinin hasadına bölgede nisan ve mayıs aylarında başlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sanayisinde kullanılan salep orkidesi, ekonomik değeri sayesinde üreticilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Artan taleple birlikte Samsun’daki üretim alanı genişliyor. Başlangıçta az sayıda üreticiyle yürütülen faaliyet, bugün yaklaşık 200 üreticiye ulaştı.
HASAT BAŞLADI, HEDEF 60 TON
Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, salep üretiminin 2016’da Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle başlatıldığını belirtti. Karaman’a göre, bu yıl bölgede yaklaşık 60 ton yaş ürün elde edilmesi hedefleniyor. Ancak hasadın doğru zamanda ve yöntemle yapılması büyük önem taşıyor. Aksi halde, tüm ekim alanı zarar görebiliyor.
70 DÖNÜME ULAŞILDI
Doğal alanlardan salep sökümünün yasak olduğuna dikkat çeken Karaman, üretim sahalarının kamu kurumlarının sağladığı tohum hibeleri sayesinde geliştirildiğini vurguladı. 19 Mayıs ilçesinde 70 dönümde sürdürülen üretimin, uzman rehberliğiyle büyümeye devam ettiğini ifade etti.
1 METREKAREDEN 1 KİLO ÜRÜN ÇIKIYOR
Karaman, doğru hasat zamanının, yumruların yeterince büyüdüğü çiçeklenme süreci sonrası olduğunu belirterek, her yumrunun dikkatle ayrılması gerektiğini söyledi. Ana yumru toprakta bırakılarak gelecek sezon için korunmalı.
YAŞ YUMRU 700 LİRA, KİLOSU 4 BİN LİRA
Yaş yumru fiyatlarının bu yıl 700 TL’ye çıktığını belirten Karaman, 1 dönümden elde edilecek gelirin 600 ila 700 bin TL’ye ulaşabileceğini kaydetti. Kuru salep ise 4 bin TL civarında alıcı buluyor. 5-6 kilo yaş yumrudan 1 kilo kuru salep elde edilebildiği için fiyat yüksek seyrediyor.
TÜRKİYE'NİN SALEP İHTİYACI KARŞILANAMIYOR
Karaman, Türkiye’nin salep ihtiyacının hâlâ tam anlamıyla karşılanamadığını belirterek, üretimin artmasına rağmen bir dondurma firmasının bile talebine yetecek seviyede olunmadığını vurguladı. Salep üreticileriyle uzun vadeli, 15 yıllık alım garantili sözleşmeler yapıldığını aktaran Karaman, Samsun’da başlayan üretimin artık 50'den fazla ile yayıldığını ve toplamda yaklaşık 200 tonluk bir üretim hacmine ulaşıldığını söyledi.