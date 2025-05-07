Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor

HASAT BAŞLADI, HEDEF 60 TON

Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, salep üretiminin 2016’da Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle başlatıldığını belirtti. Karaman’a göre, bu yıl bölgede yaklaşık 60 ton yaş ürün elde edilmesi hedefleniyor. Ancak hasadın doğru zamanda ve yöntemle yapılması büyük önem taşıyor. Aksi halde, tüm ekim alanı zarar görebiliyor.