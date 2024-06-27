Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ ameliyat oldu

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteri ile büyük beğeni toplayan Emre Altuğ ameliyat oldu.

Yalı Çapkını dizisine veda eden Emre Altuğ’un geri dönüşü herkesi şaşırtmıştı. Altuğ, yönetmen ve oyuncular dahil olmak üzere diziye geri döneceğini kimsenin bilmediğini belirtirken, bunun yapımcıyla arasında bir sır olduğunu da söylemişti.

“5 AYDIR TEKRARLAYAN BİR RAHATSIZLIK”

Emre Altuğ kolunda sargı ile görüntülendi. Sağlık problemleri yaşadığını söyleyen Altuğ “5 aydır tekrarlayan bir rahatsızlığım vardı. Doktor tekrarlayınca keseyi alalım oradan dedi. Sabah ameliyat oldum. Nazar değil sağlıksal problemler.” diyerek konuştu.