Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Aşkı Doludizgin! Doğum Gününde Milano’da Romantik Kutlama

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, 33. yaşını sevgilisi Faruk Sabancı ile Milano’da kutladı. DJ sevgilisi Sabancı, sosyal medya paylaşımına “İyi ki doğdun aşkım” notunu düşerek aşkını bir kez daha ilan etti.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Aşkı Doludizgin! Doğum Gününde Milano’da Romantik Kutlama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başarılı oyuncu Esra Bilgiç, 33. yaşını sevgilisi Faruk Sabancı ile birlikte İtalya’nın Milano kentinde kutladı. “Diriliş Ertuğrul”, “Ramo” ve “Kanunsuz Topraklar” gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi.

Sakıp Sabancı’nın yeğeni, ünlü DJ Faruk Sabancı, sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri aynalı bir fotoğrafı paylaşan Sabancı, “İyi ki doğdun aşkım” notunu düştü.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Aşkı Doludizgin! Doğum Gününde Milano’da Romantik Kutlama - Resim : 1
Esra Bilgiç, yeni yaşını sevgilisi Faruk Sabancı ile birlikte İtalya’nın Milano kentinde kutladı.

ÜÇ YILDIR BİRLİKTELER

Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan çift, zaman zaman ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’nın Milano’daki doğum günü kutlaması da takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

MasterChef’te Büyük Skandal! Somer Şef Tadımda Şok Oldu! Tabağın İçinden Çıkan Şey Mide BulandırdıMasterChef’te Büyük Skandal! Somer Şef Tadımda Şok Oldu! Tabağın İçinden Çıkan Şey Mide BulandırdıMagazin

3 Yıllık Aşk Evlilikle Taçlandı: Öykü Çelik Evleniyor! Sevgilisi Bakın Kim Çıktı3 Yıllık Aşk Evlilikle Taçlandı: Öykü Çelik Evleniyor! Sevgilisi Bakın Kim ÇıktıMagazin

Hazar Ergüçlü’den Cesur Paylaşım! Leopar Desenli Süper Mini Tarzı Sosyal Medyayı SalladıHazar Ergüçlü’den Cesur Paylaşım! Leopar Desenli Süper Mini Tarzı Sosyal Medyayı SalladıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Faruk Sabancı Esra Bilgiç
Almanya’nın 100 Yıllık Köklü Bira Fabrikası Resmen iflas Etti! Üretim Durduruldu, Binlerce Çalışan Diken Üstünde Almanya’nın 100 Yıllık Bira Fabrikası İflas Etti
Taraftarlar Bu Sefer Asla Affetmeyecek! Kadro Dışı Kalan İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’nin Ezeli Düşmanına İmzayı Atıyor Fenerbahçe’nin Ezeli Düşmanına İmzayı Atıyor
Ünlü Oyuncu İrem Helvacıoğlu İlk Bebeğini Kucağına Aldı! Kızına Hangi İsmi Verecek? Herkes Bunu Merak Ediyor İrem Helvacıoğlu Mutluluktan Ağlattı
MasterChef’te Büyük Skandal! Somer Şef Tadımda Şok Oldu! Tabağın İçinden Çıkan Şey Mide Bulandırdı MasterChef’te Büyük Skandal! Somer Şef Tadımda Şok Oldu! Tabağın İçinden Çıkan Şey Mide Bulandırdı
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Fatih Ürek Kalp Krizi Geçirdi! Yoğun Bakıma Alındı! Fatih Ürek Yoğun Bakıma Alındı!
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı