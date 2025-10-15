Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Aşkı Doludizgin! Doğum Gününde Milano’da Romantik Kutlama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başarılı oyuncu Esra Bilgiç, 33. yaşını sevgilisi Faruk Sabancı ile birlikte İtalya’nın Milano kentinde kutladı. “Diriliş Ertuğrul”, “Ramo” ve “Kanunsuz Topraklar” gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi.

Sakıp Sabancı’nın yeğeni, ünlü DJ Faruk Sabancı, sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri aynalı bir fotoğrafı paylaşan Sabancı, “İyi ki doğdun aşkım” notunu düştü.

Esra Bilgiç, yeni yaşını sevgilisi Faruk Sabancı ile birlikte İtalya’nın Milano kentinde kutladı.

ÜÇ YILDIR BİRLİKTELER

Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan çift, zaman zaman ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’nın Milano’daki doğum günü kutlaması da takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kaynak: Haber Merkezi