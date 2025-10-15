Ünlü Oyuncu İrem Helvacıoğlu İlk Bebeğini Kucağına Aldı! Kızına Hangi İsmi Verecek? Herkes Bunu Merak Ediyor

“Sen Anlat Karadeniz” dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, anne oldu. Ünlü oyuncu heyecanla beklediği bebeğini kucağına aldı.

Son Güncelleme:
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra ekranlara ara veren ünlü oyuncu daha sonra hamile olduğu haberini sevenleriyle paylaşmıştı.

Ünlü Oyuncu İrem Helvacıoğlu İlk Bebeğini Kucağına Aldı! Kızına Hangi İsmi Verecek? Herkes Bunu Merak Ediyor - Resim : 1
KORKUTAN BİR KAZA GEÇİRMİŞTİ

Ünlü oyuncu bebeğini kucağına almaya gün sayarken feci bir kaza geçirmiş herkesi korkutmuştu.

Ayvalık'ta tatilde merdivenden çıkmaya çalışan bir çocuğun, kafasına düşmesi sonucu boynu geriye kayan Helvacıoğlu ‘Felç kaldığımı sandım' diyerek korku dolu o anları anlatmıştı.

Ünlü Oyuncu İrem Helvacıoğlu İlk Bebeğini Kucağına Aldı! Kızına Hangi İsmi Verecek? Herkes Bunu Merak Ediyor - Resim : 2
İlk bebeğini kucağına aldı

KIZINI KUCAĞINA ALDI

Gossipasta'nın haberine göre bir süre sonra eski sağlığına kavuşan oyuncu ilk bebeğini kucağına aldı.

Karnı burnunda paylaşımlarıyla beğeni toplayan İrem Helvacıoğlu’nun bir kızı oldu. Ünlü oyuncunun kızına hangi ismi vereceği ise merak konusu.

Ünlü Oyuncu İrem Helvacıoğlu İlk Bebeğini Kucağına Aldı! Kızına Hangi İsmi Verecek? Herkes Bunu Merak Ediyor - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

