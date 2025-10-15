MasterChef’te Büyük Skandal! Somer Şef Tadımda Şok Oldu! Tabağın İçinden Çıkan Şey Mide Bulandırdı

MasterChef Türkiye fragmanında izleyenleri şaşkına çeviren anlar yaşandı. Somer Şef, tadım sırasında tabağın içinden çıkan tırnağı fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:
MasterChef’te Büyük Skandal! Somer Şef Tadımda Şok Oldu! Tabağın İçinden Çıkan Şey Mide Bulandırdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Her bölümü olay olan ve TV8'de reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye’de bu kez mide bulandıran bir an yaşandı. Fragmanda yer alan görüntülerde, Somer Şef tadım yaptığı sırada yemeğin içinden çıkan tırnağı fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

SOMER ŞEF TABAĞIN İÇİNDE TIRNAK BULDU

MasterChef’te Büyük Skandal! Somer Şef Tadımda Şok Oldu! Tabağın İçinden Çıkan Şey Mide Bulandırdı - Resim : 1
Somer Şef tadım yaptığı sırada yemeğin içinden tırnak çıktı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiyede tansiyon yine yükseldi. Yarışmacıların hazırladığı tabaklardan birinde Somer Şef, tadım sırasında ağzına tırnak geldiğini fark etti. Şef, şaşkınlıkla tırnağı eline alarak “Bayağı da kalın maşallah” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

YARIŞMACILAR NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

MasterChef’te Büyük Skandal! Somer Şef Tadımda Şok Oldu! Tabağın İçinden Çıkan Şey Mide Bulandırdı - Resim : 2
Şef, şaşkınlıkla tırnağı eline alarak “Bayağı da kalın maşallah” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

O anlarda stüdyoda kısa süreli bir sessizlik yaşandı. Yarışmacılar ne söyleyeceklerini bilemezken, izleyenler de fragmandaki görüntüler karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

ÖDÜL OYUNUNU SEZER KAZANDI

Olayın yaşandığı bölümün öncesinde, şeflerin belirlediği yaratıcı tema kapsamında yarışmacılar en iyi tabağı hazırlamak için mücadele etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Sezer, gecenin birincisi oldu ve Masterclass eğitimi ödülünün sahibi olarak dikkat çekti.

3 Yıllık Aşk Evlilikle Taçlandı: Öykü Çelik Evleniyor! Sevgilisi Bakın Kim Çıktı3 Yıllık Aşk Evlilikle Taçlandı: Öykü Çelik Evleniyor! Sevgilisi Bakın Kim ÇıktıMagazin

Bahar'da İhanet Krizi! Seren Aldatan Kocasını İfşa Etti! 'Metres' Sahnesi Olay OlduBahar'da İhanet Krizi! Seren Aldatan Kocasını İfşa Etti! 'Metres' Sahnesi Olay OlduMagazin

Güller ve Günahlar’ın Zeynep’i Cemre Baysel’in Mini Tarzı Sosyal Medyayı Salladı! Eleştiriler Peş Peşe GeldiGüller ve Günahlar’ın Zeynep’i Cemre Baysel’in Mini Tarzı Sosyal Medyayı Salladı! Eleştiriler Peş Peşe GeldiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MasterChef Türkiye TV8
Son Güncelleme:
Sadettin Saran Resmen Açıkladı: Kimse Bu İsmi Beklemiyordu! İşte Fenerbahçe’nin Yeni Kaptanı Fenerbahçe'nin Yeni Kaptanını Açıkladı
Dünya Starı Paris Hilton'un Takip Ettiği Türk Şarkıcı Herkesi Şoke Etti! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor Dünya Starının Takip Ettiği Türk Şarkıcı Herkesi Şoke Etti! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor
3 Yıllık Aşk Evlilikle Taçlandı: Öykü Çelik Evleniyor! Sevgilisi Bakın Kim Çıktı Ünlü Oyuncu Evleniyor! Sevgilisi Bakın Kim Çıktı
Ve Yılın İmzasını Atıyor! Fatih Terim’in Yeni Takımı Açıklandı: A Milli Takım’a Rakip Olacak Yeni Takımı Açıklandı! Milli Takım'a Rakip Olacak
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Dev Şirket Patronları da İtiraf Etti: ‘Bizi Büyük Bir Felaket Bekliyor’ Dev Şirket Patronları da İtiraf Etti: ‘Bizi Büyük Bir Felaket Bekliyor’