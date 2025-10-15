MasterChef’te Büyük Skandal! Somer Şef Tadımda Şok Oldu! Tabağın İçinden Çıkan Şey Mide Bulandırdı
MasterChef Türkiye fragmanında izleyenleri şaşkına çeviren anlar yaşandı. Somer Şef, tadım sırasında tabağın içinden çıkan tırnağı fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Her bölümü olay olan ve TV8'de reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye’de bu kez mide bulandıran bir an yaşandı. Fragmanda yer alan görüntülerde, Somer Şef tadım yaptığı sırada yemeğin içinden çıkan tırnağı fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı.
SOMER ŞEF TABAĞIN İÇİNDE TIRNAK BULDU
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiyede tansiyon yine yükseldi. Yarışmacıların hazırladığı tabaklardan birinde Somer Şef, tadım sırasında ağzına tırnak geldiğini fark etti. Şef, şaşkınlıkla tırnağı eline alarak “Bayağı da kalın maşallah” sözleriyle duruma tepki gösterdi.
YARIŞMACILAR NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ
O anlarda stüdyoda kısa süreli bir sessizlik yaşandı. Yarışmacılar ne söyleyeceklerini bilemezken, izleyenler de fragmandaki görüntüler karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
ÖDÜL OYUNUNU SEZER KAZANDI
Heyecan dolu yarışta eleme potasına giren yarışmacı kim olacak? #MasterChefTürkiye yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de TV8’de. #MasterChef #ACUNMEDYA #TV8 @Danilo_Zanna @chefyalcinkaya @SomerSivrioglu pic.twitter.com/FilvIOW3Ig— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) October 14, 2025
Olayın yaşandığı bölümün öncesinde, şeflerin belirlediği yaratıcı tema kapsamında yarışmacılar en iyi tabağı hazırlamak için mücadele etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Sezer, gecenin birincisi oldu ve Masterclass eğitimi ödülünün sahibi olarak dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi