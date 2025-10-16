Hem Sahada Hem Aşkta Kazandı! Okan Buruk Aşkını İlan Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de son üç sezon şampiyonluk yaşayan ve bu sezona da lider başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeşil sahalardaki başarısının aksine geçtiğimiz yıl özel hayatında hüsrana uğramıştı. Geçen sene 17 yıllık eşi Nihan Akkuş ile evliliğini noktalayan teknik adam için işler yeniden yoluna girdi.

Bir süredir eşiyle yeniden bir araya geldiği konuşulan Okan Buruk, Nihan Akkuş ile el ele görüntü vererek iddiaları doğrulamış oldu. Okan Buruk, eski eşiyle Etiler'deki bir mekânda yemek yerken, çiftin keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADILAR

Habertürk'ün haberine göre; mekandan el ele ayrılan Okan Buruk ile Nihan Akkuş, basın mensuplarının soruları karşısında sessiz kalmayı tercih edip araçlarına doğru ilerledi.

Çiftin yeniden beraber olduklarını artık saklamamaları sosyal medyada gündem oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, ikiliye mutluluk dileyen mesajlar paylaştı.

Kaynak: Habertürk