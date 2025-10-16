Hollywood Yıldızı Diane Keaton'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollywood'un en sevilen ve saygı duyulan isimlerinden, Oscar ödüllü aktris Diane Keaton, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ailesi, People dergisine yaptıkları açıklamada ölüm nedeninin zatürre olduğunu duyurdu.

Ailesi, 11 Ekim'de vefat eden Keaton için aldıkları destek mesajlarına minnettar olduklarını ifade ederken, onun anısına bağış yapmak isteyenlerin, hayvanları çok sevmesi ve evsizlere verdiği destek nedeniyle yerel aşevlerine veya hayvan barınaklarına bağışta bulunabileceklerini belirtti.

Gözlerden uzak bir yaşam süren ve bilinen bir rahatsızlığı olmayan Keaton'ın ani vefatı, sinema dünyasında ve sevenleri arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Yakın kaynaklar, oyuncunun sağlığının son aylarda aniden kötüleştiğini ifade etti.

Keaton'ın vefatının ardından Woody Allen, Jane Fonda ve Keanu Reeves gibi birçok ünlü isim, ailesine taziye mesajlarını iletti. "Annie Hall" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Keaton, "Baba" serisindeki Kay Adams rolüyle de hafızalara kazınmıştı. Kariyeri boyunca sayısız unutulmaz karaktere hayat veren Keaton, kendine özgü tarzı ve yeteneğiyle Hollywood'un en ikonik figürlerinden biri olarak anılacak.

Kaynak: Nefes