Hollywood Yıldızı Diane Keaton'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu

"Annie Hall" ve "Baba" gibi filmlerle sinema tarihine adını yazdıran Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton, 79 yaşında hayata veda etti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Keaton'ın ölüm nedeninin zatürre olduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
Hollywood Yıldızı Diane Keaton'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollywood'un en sevilen ve saygı duyulan isimlerinden, Oscar ödüllü aktris Diane Keaton, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ailesi, People dergisine yaptıkları açıklamada ölüm nedeninin zatürre olduğunu duyurdu.

Ailesi, 11 Ekim'de vefat eden Keaton için aldıkları destek mesajlarına minnettar olduklarını ifade ederken, onun anısına bağış yapmak isteyenlerin, hayvanları çok sevmesi ve evsizlere verdiği destek nedeniyle yerel aşevlerine veya hayvan barınaklarına bağışta bulunabileceklerini belirtti.

Gözlerden uzak bir yaşam süren ve bilinen bir rahatsızlığı olmayan Keaton'ın ani vefatı, sinema dünyasında ve sevenleri arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Yakın kaynaklar, oyuncunun sağlığının son aylarda aniden kötüleştiğini ifade etti.

Keaton'ın vefatının ardından Woody Allen, Jane Fonda ve Keanu Reeves gibi birçok ünlü isim, ailesine taziye mesajlarını iletti. "Annie Hall" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Keaton, "Baba" serisindeki Kay Adams rolüyle de hafızalara kazınmıştı. Kariyeri boyunca sayısız unutulmaz karaktere hayat veren Keaton, kendine özgü tarzı ve yeteneğiyle Hollywood'un en ikonik figürlerinden biri olarak anılacak.

Adli Tıp 'Kati' Raporu Çıktı: Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli OlduAdli Tıp 'Kati' Raporu Çıktı: Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli OlduGündem

Melisa ve Ağabeyi Umutcan’ı Vahşice Katletmişti! Sivas’taki Korkunç Cinayette Karar ÇıktıMelisa ve Ağabeyi Umutcan’ı Vahşice Katletmişti! Sivas’taki Korkunç Cinayette Karar ÇıktıGüncel

Kaynak: Nefes

Son Güncelleme:
Taraftarlar Bu Sefer Asla Affetmeyecek! Kadro Dışı Kalan İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’nin Ezeli Düşmanına İmzayı Atıyor Fenerbahçe’nin Ezeli Düşmanına İmzayı Atıyor
13. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali Başlıyor Türkiye'de İlk ve Tek... 13. Kez Başlıyor
Grammy Ödüllü Metal Devi High On Fire, Kasımda İstanbul'u Sallayacak Grammy Ödüllü Metal Devi, İstanbul'u Sallayacak
Barış Alper Yılmaz Sonunda İstediğine Ulaştı! Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı: Hesabına Çuvalla Para Yatacak Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı! Çuvalla Para Yatacak
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi
Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
Akdeniz'de Korkutan Deprem Akdeniz'de Korkutan Deprem
Savunma Bakanı Orduya Talimat Verdi: İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor? İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor?