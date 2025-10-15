Grammy Ödüllü Metal Devi High On Fire, Kasımda İstanbul'u Sallayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Metal müziğin en güçlü ve saygın gruplarından biri olarak kabul edilen High On Fire, unutulmaz bir konser için İstanbul'a geliyor. 61. Grammy Ödülleri'nde "Electric Messiah" şarkısıyla "En İyi Metal Performansı" ödülünü kucaklayan grup, 16 Kasım 2025 Pazar akşamı Blind sahnesinde Türk hayranlarıyla buluşacak.

1998 yılında efsanevi Sleep grubunun gitaristi Matt Pike tarafından kurulan High On Fire, doom, sludge ve thrash metal unsurlarını bir araya getiren özgün ve agresif tarzıyla metal dünyasında kendine sarsılmaz bir yer edindi. "Snakes for the Divine" ve "De Vermis Mysteriis" gibi klasikleşmiş albümlerinin yanı sıra Grammy ödüllü "Electric Messiah" ile de eleştirmenlerin ve dinleyicilerin takdirini kazanan grup, enerjik ve yıkıcı sahne performanslarıyla tanınıyor.

Epifoni tarafından düzenlenen bu özel gecenin açılışını ise Türkiye'nin doom/sludge sahnesinin dikkat çeken topluluklarından İstanbullu üçlü Helak yapacak. Ağır riffleri ve karanlık atmosferiyle bilinen Helak, High On Fire öncesi sahneyi ısıtacak.

Metal severler için kaçırılmayacak bu gecenin biletleri satışa sunuldu.

