Grammy Ödüllü Metal Devi High On Fire, Kasımda İstanbul'u Sallayacak

2019'da "En İyi Metal Performansı" dalında Grammy kazanan Amerikalı stoner metal grubu High On Fire, 16 Kasım 2025'te İstanbul'da sahne alacak. Epifoni organizasyonuyla Blind'da gerçekleşecek gecede grubun öncüsü, yerli doom/sludge sahnesinin yükselen ismi Helak olacak.

Son Güncelleme:
Grammy Ödüllü Metal Devi High On Fire, Kasımda İstanbul'u Sallayacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Metal müziğin en güçlü ve saygın gruplarından biri olarak kabul edilen High On Fire, unutulmaz bir konser için İstanbul'a geliyor. 61. Grammy Ödülleri'nde "Electric Messiah" şarkısıyla "En İyi Metal Performansı" ödülünü kucaklayan grup, 16 Kasım 2025 Pazar akşamı Blind sahnesinde Türk hayranlarıyla buluşacak.

1998 yılında efsanevi Sleep grubunun gitaristi Matt Pike tarafından kurulan High On Fire, doom, sludge ve thrash metal unsurlarını bir araya getiren özgün ve agresif tarzıyla metal dünyasında kendine sarsılmaz bir yer edindi. "Snakes for the Divine" ve "De Vermis Mysteriis" gibi klasikleşmiş albümlerinin yanı sıra Grammy ödüllü "Electric Messiah" ile de eleştirmenlerin ve dinleyicilerin takdirini kazanan grup, enerjik ve yıkıcı sahne performanslarıyla tanınıyor.

Grammy Ödüllü Metal Devi High On Fire, Kasımda İstanbul'u Sallayacak - Resim : 1

Epifoni tarafından düzenlenen bu özel gecenin açılışını ise Türkiye'nin doom/sludge sahnesinin dikkat çeken topluluklarından İstanbullu üçlü Helak yapacak. Ağır riffleri ve karanlık atmosferiyle bilinen Helak, High On Fire öncesi sahneyi ısıtacak.

Metal severler için kaçırılmayacak bu gecenin biletleri satışa sunuldu.

İsrail Aşkı Konser İptal Ettirdi: Disturbed'e Brüksel'de Güvenlik Şokuİsrail Aşkı Konser İptal Ettirdi: Disturbed'e Brüksel'de Güvenlik ŞokuKültür - Sanat

Saint Stacy’den İlk Albüm: Beginner Again ve İstanbul’da Büyüleyici Bir KonserSaint Stacy’den İlk Albüm: Beginner Again ve İstanbul’da Büyüleyici Bir KonserKültür - Sanat

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Konser
Son Güncelleme:
Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Artık Af Yok, Bunu Yapana 30 Bin Lira Ceza Yazılacak Artık Af Yok, Bunu Yapana 30 Bin Lira Ceza Yazılacak
13. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali Başlıyor Türkiye'de İlk ve Tek... 13. Kez Başlıyor
ChatGPT’de Yeni Dönem: İnsan Gibi Konuşma ve 'Erotik' Seçenek Geliyor İnsan Gibi Konuşma ve 'Erotik' Seçenek Geliyor
Paul Kalkbrenner 7 Yıl Aradan Sonra Yeni Albümü 'The Essence' ile Döndü Paul Kalkbrenner 7 Yıl Aradan Sonra Yeni Albümü 'The Essence' ile Döndü
ÇOK OKUNANLAR
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak Bilmiyor Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak Bilmiyor
Otobüslerde Yeni Dönem: Şehirlerarası Seferlerde Büyük Değişiklik Başlıyor! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak Şehirlerarası Otobüs Yolculuklarında Büyük Değişiklik! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak
İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı Açıyor: Hamas’tan 4 Cenaze Teslimi Sonrası Karar Değişti İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı Açıyor