13. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali Başlıyor

Animasyon sanatını ve sanatçılarını desteklemek amacıyla düzenlenen Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali, bu yıl 13. kez kapılarını açıyor. 20-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul'un çeşitli mekanlarında gerçekleştirilecek olan festival, dopdolu bir programla animasyon tutkunlarını bir araya getirecek.

Festival, Institut français, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Müze Gazhane ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi gibi önemli kültür ve sanat mekanlarına yayılacak. Programda kısa ve uzun metrajlı film gösterimleri, ustalık sınıfları, atölyeler ve söyleşiler yer alıyor.

ONUR KONUĞU FLORENCE MIAILHE

Bu yılki festivalin onur konuğu, kendine özgü tekniğiyle tanınan, filmlerinde boyalı görüntüler ve hareketli kumları kullanan Fransız sanatçı Florence Miailhe olacak. Sanatçının 13 kısa filminden oluşan iki özel seçki ve kendisine ilham veren filmlerden hazırladığı "İlham Kürü" başlıklı program, izleyiciyle buluşacak. Miailhe, ayrıca düzenlenecek bir ustalık sınıfı etkinliğinde deneyimlerini sinemaseverlerle paylaşacak.

'SAYGI KUŞAĞI' CEMAL VE MERAL EREZ'E ADANDI

Festivalin "Saygı Kuşağı" bölümü bu yıl, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden, Canlandıranlar Derneği'nin de kurucularından olan usta animasyon sanatçısı Cemal Erez ve Meral Erez'e adandı.

Festival kapsamında ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı yarışma düzenlenecek ve toplamda 28 ülkeden 63 kısa animasyon filmi, "Yeşeren Distopyalar!" ve "Varız, Buradayız" gibi 9 farklı tema altında gösterilecek. Programda ayrıca Gazze'deki çocukların yaptığı animasyonlardan oluşan özel bir seçki de yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi