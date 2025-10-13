Yeni Mezun Sanatçılar BASE'de Buluşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin en önemli genç sanatçı platformlarından biri olan BASE, dokuzuncu kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni mezun sanatçıların yaratıcılıklarını desteklemek ve onları sanat profesyonelleriyle bir araya getirmek misyonuyla yola çıkan platform, bu yıl 26-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Trendyol Sanat'ın ana sponsorluğunda, Bilgili Holding'in ana mekan sponsorluğunda ve Bilgili Sanat işbirliğiyle The Ritz-Carlton Residences, Istanbul B Blok’ta düzenlenecek olan BASE 2025; 36 farklı şehirden ve 43 üniversiteden 156 yeni mezun sanatçıyı ağırlayacak. Sergide resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya ve geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilmiş yaklaşık 200 eser yer alacak.

KÜRATÖR DERYA YÜCEL: HER SINIR BAŞKA BİR İHTİMALİN EŞİĞİDİR

Bu yılki edisyonun küratörlüğünü üstlenen Derya Yücel, serginin temasını "Sınırlar/Olasılıklar" olarak belirledi. Yücel, sanatın tarih boyunca coğrafi, politik, kültürel ve kişisel sınırları sorgulamanın ve aşmanın en güçlü yollarından biri olduğunu vurguladı. Küratöryel metinde, genç sanatçıların üretimlerinin bu sınırların sorgulandığı, esnetildiği ya da aşıldığı alanlarda şekillendiğine dikkat çekiliyor. Yücel, temanın altını şu sözlerle çiziyor: "Her sınır başka bir ihtimalin eşiğidir."

BASE'in dokuzuncu edisyonu, genç sanatçıların işlerini bu çatı altında bir araya getirerek, sınırların ayrım değil; karşılaşma, diyaloğa açılma ve birlikte üretme olasılıklarının başlangıç noktası olduğu bir ortak zemin yaratmayı hedefliyor.

SEÇİCİ KURULDA USTA İSİMLER

Her yıl olduğu gibi bu yıl da BASE'in seçici kurulunda sanat dünyasının önde gelen isimleri yer aldı. 2025 yılı başvurularını değerlendiren isimler arasında Canan Tolon, Derya Yücel, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Guido Casaretto, İnci Furni, İrfan Önürmen, M. Wenda Koyuncu ve Necmi Sönmez gibi sanatçılar, küratörler ve akademisyenler bulunuyor.

26-30 Kasım tarihleri arasında her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek olan BASE, ana serginin yanı sıra düzenlenecek eş zamanlı etkinliklerle genç sanat üretiminin kalbinin attığı adres olacak.

Kaynak: Haber Merkezi