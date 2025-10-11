İsrail Aşkı Konser İptal Ettirdi: Disturbed'e Brüksel'de Güvenlik Şoku

Solistinin İsrail ordusuna verdiği açık destekle bilinen Amerikalı metal grubu Disturbed'in Brüksel konseri, olası protestolar ve güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi. Belediye Başkanı, "Gerginlik riski çok yüksek" diyerek konsere izin vermedi.

İsrail Aşkı Konser İptal Ettirdi: Disturbed'e Brüksel'de Güvenlik Şoku
Ünlü Amerikalı heavy metal grubu Disturbed'in Brüksel'de vereceği konser, grubun solisti David Draiman'ın İsrail'e olan aşırı desteğinin yarattığı güvenlik endişeleri sebebiyle iptal edildi.

Forest Belediye Başkanı Charles Spapens, yaptığı açıklamada, solist David Draiman'ın aşırı İsrail yanlısı tutumunun kentte büyük protestolara ve toplumsal gerginliğe yol açabileceğini belirtti. Konserin merkezi bir yerleşim bölgesinde planlanmış olmasının güvenlik riskini daha da artırdığını vurgulayan Spapens, bölge sakinlerinin, konsere gelecek seyircilerin ve görevli personelin güvenliğini öncelikli tuttuklarını ifade ederek etkinliğe izin vermediklerini duyurdu.

Disturbed'in solisti Draiman, daha önce bir İsrail askeri üssünü ziyaret ederek top mermisine imza atmış ve askerlerle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu eylemleri, özellikle Filistin'e destek veren gruplar arasında büyük tepki toplamıştı. Brüksel'deki konser iptali, sanatçıların politik duruşlarının kariyerleri üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: AA

İsrail Filistin
