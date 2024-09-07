Fatih Ürek'e Havalimanında Saldırı

Şarkıcı Fatih Ürek, havalimanında saldırıya uğradı. Ürek'in bir yolcuyla arasında başlayan sözlü tartışma, fiziksel kavgaya döndü. Olaya polis müdahale etti.

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Fatih Ürek'e Havalimanında Saldırı

Kıbrıs'a gitmek üzere yola çıkan Fatih Ürek'e İstanbul Havalimanı'nda bir saldırı gerçekleşti. Bir yolcunun ünlü şarkıcıya hakareti sonrası tartışma giderek büyüdü. Fiziki boyuta taşınan olaya polis müdahale etmek zorunda kaldı.

58 yaşındaki ünlü şarkıcı Fatih Ürek havaalanına gitti. Kıbrıs'a giden Ürek, uçağa tekerlekli sandalye ile geldi.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, bir yolcu Fatih Ürek'e hakaret etti. Tartışma fiziksel boyuta taşındı. Polis olaya müdahale etti. Uçuş bir süre gecikti.

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