Yağmur Altında İstiklal Marşı Okumuştu! Iğdır Valisi, Altın ile Ödüllendirdi

Iğdır'da İnönü İlkokulu'nda eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Zeynep Ece Doğan, pazartesi sabahı okul bahçesine adım attığında hoparlörden yükselen İstiklal Marşı sesini duydu. Yağışlı hava nedeniyle törenin okul salonunda gerçekleştirildiğini fark edemeyen küçük kız, zamanında yetişemese de bahçede durarak İstiklal Marşı'nı okudu ve saygı duruşuna geçti. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni topladı.

VALİ TURAN'DAN AİLEYE ÖZEL KABUL VE ÖDÜL

Iğdır Valisi Ercan Turan, Zeynep Ece Doğan'ı ve ailesini makamında ağırlayarak bu örnek davranışı takdir etti. Kabul törenine Zeynep Ece'nin babası Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Doğan, annesi Vildan Doğan ile küçük kardeşi Aslı da katıldı. Vali Turan, Zeynep Ece'ye çeyrek altın hediye ederek onu ödüllendirdi.

'ÖRNEK AİLE OLARAK SİZİ TEBRİK EDİYORUZ'

Sohbet sırasında aileyle yakından ilgilenen Turan, eğitim ve aile değerlerinin önemine vurgu yaptı."Eğitim ailede başlıyor. Ailede eğitim sağlam verilince o çocuğun eğitim hayatı ve kariyeri başarılı oluyor. Biz Zeynep'in de Aslı'nın da geleceklerinin parlak olacağını biliyoruz ve temenni ediyoruz. Allah hep iyilerle karşılaştırsın çocuklarımızı. Örnek aile olarak da sizi tebrik ediyoruz. Bu sene Aile Yılı. Aile, toplumun temel dinamiği. Aile Yılı vesilesiyle de Zeynep kızımızı sosyal medyada gördük hem de okulda başarılı olduğunu da öğrendik. Ailecek sizleri tanımak istedik. Zeynep gibi Aslı gibi güzel çocukları yetiştirdiğiniz için tebrik ediyoruz" şeklinde konuşan Vali Turan, ailenin yetiştirdiği değerleri ön plana çıkardı.

'ZEYNEP BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Baba Doç. Dr. Cem Doğan ise duygularını şöyle dile getirdi: "Zeynep bizi çok mutlu etti. Hem bir tarihçi hem de bir akademisyen olarak bu bilinci aldığını görmek, erken bir yaşta böyle bir bilinci edindiğini görmek bizim için bir gurur vesilesi oldu. Her Türk vatandaşının her Türk çocuğunun yapması gereken şeyi yapmış. Valimiz de sağ olsun bizi onurlandırdılar. Valiliğimize de teşekkür ederiz."

Kaynak: DHA