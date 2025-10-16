Gazeteci Hakan Tosun Bugün Defnedilecek! İşte Cenaze Programı...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde maruz kaldığı saldırı sonrasında yaşamını yitiren belgeselci, gazeteci ve aktivist Hakan Tosun, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cumartesi günü yaşadığı fiziksel şiddet olayı sonrası uzun süre kendisinden haber alınamayan Tosun'un, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne taşındığı ve burada ağır bakım ünitesinde tutulduğu sonradan anlaşılmıştı. Ne yazık ki, 13 Ekim akşamı beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetmişti.

Tosun'un sevenleri ve meslek çevresi, bugün saat 13.00'te Nurtepe Metro meydanında toplanarak Nurtepe Cemevi'ne doğru bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Cemevi'nde düzenlenecek anma merasiminin bitiminde ise cenaze, Ayazağa Mezarlığı'na nakledilerek defnedilecek.

Hakan Tosun'un cenazesine çağrı yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi