Gazeteci Hakan Tosun Bugün Defnedilecek! İşte Cenaze Programı...
Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybeden gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un naaşı, Nurtepe Cemevi'nde yapılacak törenin ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Arkadaşları ve meslektaşları, saat 13.00'te Nurtepe Metro'dan başlayacak yürüyüşle acısını paylaşacak.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde maruz kaldığı saldırı sonrasında yaşamını yitiren belgeselci, gazeteci ve aktivist Hakan Tosun, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cumartesi günü yaşadığı fiziksel şiddet olayı sonrası uzun süre kendisinden haber alınamayan Tosun'un, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne taşındığı ve burada ağır bakım ünitesinde tutulduğu sonradan anlaşılmıştı. Ne yazık ki, 13 Ekim akşamı beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetmişti.
Tosun'un sevenleri ve meslek çevresi, bugün saat 13.00'te Nurtepe Metro meydanında toplanarak Nurtepe Cemevi'ne doğru bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Cemevi'nde düzenlenecek anma merasiminin bitiminde ise cenaze, Ayazağa Mezarlığı'na nakledilerek defnedilecek.
