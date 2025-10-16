Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, aralarında uçaksavar mermilerinin de bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

SİLAH ATÖLYESİNE BASKIN

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah üretimi yapıldığı değerlendirilen bir iş yerine operasyon düzenledi. Baskında yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 6 tabanca, 3 tüfek, 3 patlayıcı madde, 11 namlu, 709 farklı ebatlarda fişek, 2 uçaksavar mermisi ve 771 silah parçası bulundu.

Atölye olarak kullanıldığı belirlenen iş yerinde ele geçirilen tüm silah ve mühimmatlara el konuldu. Olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA