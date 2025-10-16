Çekmeköy'deki İETT Otobüsü Kazasında Tutuklama

Çekmeköy'de İETT otobüsü şöförünün motosiklet sürücüsü ile yaşadığı tartışmanın ardından otobüs, durağa çarpmıştı. 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü K.P. tutuklandı.

Son Güncelleme:
Çekmeköy'deki İETT Otobüsü Kazasında Tutuklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde dün 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsü şoförü, 02 AFN 584 plakalı motosiklet sürücüsüyle trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Otobüs şoförü, aracı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tıp merkezinin önündeki 3 araca ardından yolcularında beklediği Çamlık durağına girdi.

Çekmeköy'deki İETT Otobüsü Kazasında Tutuklama - Resim : 1

Kazada 4 kişi yaralanırken, kaldırımda yürüyen 2 çocuk annesi Deniz Şengül yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan motosiklet sürücüsü K.P. ve otobüs şöförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen motosiklet sürücüsü K.P., çıkarıldığı mahkemece 'Ulaşım araçlarının alıkonulması' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Çekmeköy'de İETT Otobüsü Durağa Daldı! Acı Haber Geldiİstanbul Çekmeköy'de İETT Otobüsü Durağa Daldı! Acı Haber GeldiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Çekmeköy Trafik kazası İETT
Son Güncelleme:
Markette Çocuğunu Tekmeledi, Gözaltına Alındı! O Anlar Kamerada Markette Çocuğunu Tekmeledi, Gözaltına Alındı
Kadro Dışı Kalan Cenk Tosun’dan Yılın İmzası! Saran’a Resti Çekti: Eski Yuvasına Geri Dönüyor, Hayırlı Uğurlu Olsun Saran’a Resti Çekti! Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor
Güllü'nün Çocuklarından Mekan Sahibi Ferdi Aydın Hakkında Suç Duyurusu Güllü'nün Çocukları Harekete Geçti
Ve Beklenen Oldu! 5G İhalesinde En Çok Paketi Turkcell Kazandı: İşte Ödenen Dev Rakam 5G İhalesinin Lideri Turkcell
ÇOK OKUNANLAR
Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber 'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber
Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe Edildi Fatih Ürek Entübe Edildi
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme! Avukat Davadan Çekildi Avukat Davadan Çekildi