Güllü'nün Çocuklarından Mekan Sahibi Ferdi Aydın Hakkında Suç Duyurusu

Ünlü sanatçı Güllü'nün trajik ölümü, ailesi ve sahne dünyası arasında yeni bir gerilim dalgasına yol açtı. 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı, ölümünden kısa süre sonra çeşitli spekülasyonlara konu olmuştu. Güllü'nün sahne aldığı eğlence mekânının sahibi Ferdi Aydın, öldürüldüğünü iddia ederek kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Ancak, bu iddialar adli makamlarca yalanlandı.

Son dönemde açıklanan Adli Tıp Kurumu raporu, Güllü'nün zehirlenme belirtisi taşımadığını ve ölümünün yüksekten düşmeye bağlı kırıklar, beyin kanaması ile iç kanama sonucu gerçekleştiğini netleştirdi. Raporda, vücudunda darp izine veya üçüncü şahıslara ait DNA kalıntısına rastlanmadığı da vurgulanarak, olayın kaza niteliği taşıdığı sonucuna varıldı. Bu bulgular, Aydın'ın iddialarını çürüterek ailenin tepkisini tetikledi.

AİLEDEN HIZLI MÜDAHALE

Güllü'nün çocukları Tuğberk Yağız Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter, annelerinin anısını lekeleyen bu beyanlara sessiz kalmadı. Avukatları aracılığıyla Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ferdi Aydın hakkında çeşitli suçlamalarla suç duyurusunda bulundular. Duyuruda, Aydın'ın asılsız iddialarının aileye ve merhume'ye manevi zarar verdiği ifade edildi.

Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut'un mirasçıları Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı olarak, Ferdi Aydın hakkında muhtelif suç isnadları ile Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. 16.10.2025 Tuğyan Ülkem Gülter Tuğberk Yağız Hamza Gülter Vekili Av. Rahmi Çelik."

