Şırnak’ta Dehşet! Hamile Eşini Bıçakladı, Doğmamış Bebeğini Öldürdü

Şırnak’ın Silopi ilçesi Dicle Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kan donduran bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Irak uyruklu J.M.B.B. isimli hamile kadın, eşi tarafından canice bıçaklandı.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEBEK ÖLDÜ, ANNENİN DURUMU CİDDİ

6 yerinden bıçaklanan J.M.B.B., korkunç saldırı sonrasında bebeğini kaybetti. Ağır yaralanan J.M.B.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, dehşeti yaşatan eşini arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA