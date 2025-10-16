Öldürülen Gazeteci Hakan Tosun'a Son Veda

Esenyurt’ta darp edilerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun, bugün toprağa veriliyor. Tosun için Nurtepe Metro’dan cenazenin yapılacağı Nurtepe Cemevi'ne doğru bir yürüyüş başladı. Gazetecinin yakınları ve meslektaşlarının katıldığı yürüyüşte adalet talep ediliyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu saldırıya uğrayan ve darp edilerek öldürülen belgeselci, gazeteci ve aktivist Hakan Tosun, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kendisinden uzun süre haber alınamaması sonucu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu öğrenilen Tosun, 13 Ekim akşamı beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetti.

Tosun'un yakınları ve meslektaşları, bugün saat 13.00'te Nurtepe Metro meydanında toplanarak Nurtepe Cemevi'ne doğru bir yürüyüş başlattı. Cemevi'nde düzenlenecek anma merasiminin arkasından da cenaze, Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim Cuma akşamından beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un bir hastanede yoğun bakımda olduğu yaklaşık iki gün sonra ortaya çıkmış, Tosun’un darp edildiği öğrenilmişti. 13 Ekim'de Tosun’un önce beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanırken, daha sonra ise hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Olayla ilgili 2 saldırgan tutuklanmıştı. Ardından Avukat Hakan Bozyurt “Olay Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi'nde adli olarak tutanaklara geçmiş. Hakan'ın kayıtlarda kimliğinin tespit edilmesi çok geç saatlerde olmuş. Bu sebepten dolayı aileye ulaşılamadığı söylenildi. Dosyada görüntüler mevcuttu” açıklamasını yapmıştı.

