Gazeteci Hakan Tosun Cinayeti Meclis Gündeminde: Bakan Yerlikaya'ya 7 Soru

İstanbul'da sokak ortasında uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun'un ölümü CHP'li Zeynel Emre tarafından Meclis gündemine taşındı. Emre, Bakan Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle 7 soruluk önerge verdi.

Gazeteci Hakan Tosun Cinayeti Meclis Gündeminde: Bakan Yerlikaya'ya 7 Soru
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Esenyurt’ta saldırıya uğramasını ardından hastanede hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun’un ölümü Meclis gündemine taşındı. CHP İstanbul milletvekili Zeynel Emre, gazeteci ve ekoloji aktivisti Hakan Tosun’un ölümü nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Tosun’un yalnızca bireysel şiddet eyleminin değil, toplumun haber alma hakkına yönelik bir tehdit mağduru olduğunu kaydeden Emre, cinayetin tüm yönleriyle, şeffaf biçimde aydınlatılmasının kamu vicdanı açısından zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Hatay’daki acele kamulaştırma süreçleri ile Çorum/Sungurlu Karakaya Köyü’ndeki taş ocağı direnişini haberleştirdiğini hatırlayan CHP’li Emre, cinayetin gazetecilik faaliyetleriyle bağlantısının da araştırılması gerektiğini kaydetti.

BAKAN YERLİKAYA'YA 7 SORU

Emre, Bakan Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

1. İlk ihbar, ambulansın ve emniyet ekiplerinin olay yerine ulaşma, inceleme başlama ve bitiş saatleri nedir? 112/155 çağrı kayıtlarında çelişki saptanmış mıdır?

2. Olay yeri ve çevresine ait KGYS, MOBESE, PTS ve özel kamera görüntüleri eksiksiz olarak temin edilmiş midir? Eksik veya arızalı kayıt var mıdır?

3. Hakan Tosun’un hastaneye kabulünden sonra kimlik tespiti hangi saatlerde yapıldı? Ailesine bildirim ne zaman ve nasıl gerçekleştirildi? 27 saatlik gecikme iddiası hakkında idari inceleme başlatılmış mıdır?

4. Olay yeri–ambulans–acil servis–yoğun bakım hattında Tosun’a ait eşyalar için kayıt tutulmuş mudur? Eşyaların kaybolmasına ilişkin adli veya idari süreç yürütülmekte midir?

5. Olay yalnızca “anlık tartışma” iddiasıyla mı incelenmektedir, yoksa önceden takip, tehdit veya mesleki faaliyet bağlantısı da araştırılmakta mıdır?

6. Tosun’un Hatay ve Çorum’daki çevre mücadeleleriyle ilgili haberleri ile saldırı arasında bir bağ veya misilleme ihtimali değerlendirilmekte midir? Bu inceleme hangi birimlerin eşgüdümünde yürütülmektedir?

7. Son beş yılda İstanbul ve Türkiye genelinde motosikletli darp–yaralama olaylarının sayısı, aydınlatma oranı ve ortalama yakalama süresi nedir? Bu suçlara karşı hangi önleyici tedbirler alınmaktadır?

CHP’li Emre, soru önergesinin gerekçesinde şunları ifade etti:

“Bir gazeteciye yönelik ağır şiddet, yalnız bireysel bir saldırı değil; toplumun haber alma hakkı açısından da kaygı vericidir. Olayın tüm saiklerinin, delil ve süreç yönetiminin şeffaf biçimde aydınlatılması, kamu vicdanı ve basın özgürlüğü bakımından zorunludur.”

Gazeteci Hakan Tosun Bugün Defnedilecek! İşte Cenaze Programı...Gazeteci Hakan Tosun Bugün Defnedilecek! İşte Cenaze Programı...Güncel
Darp Edilerek Hayatını Kaybeden Gazeteci Hasan Tosun’un Kardeşi ‘Bir Telefon Aldım’ Diyerek Sordu: 'Orada Bir Şeye mi Şahit Oldu?'Darp Edilerek Hayatını Kaybeden Gazeteci Hasan Tosun’un Kardeşi ‘Bir Telefon Aldım’ Diyerek Sordu: 'Orada Bir Şeye mi Şahit Oldu?'Güncel
Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Flaş Gelişme! Kamera Görüntülerini Şüphelilerin Ailesine Veren Dükkan Sahibi Gözaltına AlındıGazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Flaş Gelişme! Kamera Görüntülerini Şüphelilerin Ailesine Veren Dükkan Sahibi Gözaltına AlındıGüncel


Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hakan Tosun Meclis Zeynel Emre
Milli Takım’da Attığı Golle Şov Yapmıştı: Ve Anlaşma Tamam! Merih Demiral İmzayı Atıyor Ve Yılın Transferi! İmzayı Resmen Atıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Çarpıcı Mesajlar: 'Türkiye Vazgeçilmez Bir Oyuncu Haline Geliyor' 'Türkiye Vazgeçilmez Bir Oyuncu Haline Geliyor'
Tüm Bildikleriniz Unutun! Mahfi Eğilmez'den Korkutan Uyarı: Gerçekleşirse Altını Daha Da Tutamazsınız Altın İçin Çılgın Tahmin!
16 Bakanlık İçin 'Acil Durum' Kararı 16 Bakanlık İçin 'Acil Durum' Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme! Avukat Davadan Çekildi Avukat Davadan Çekildi
Sadettin Saran Onun Da Fişini Çekti! Fenerbahçe'de Kadro Dışı Bırakılan 3. Futbolcuyu Açıkladı Fişi Çekildi! Kadro Dışı Bırakılan 3. Futbolcuyu Açıkladı