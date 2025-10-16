Gazeteci Hakan Tosun Cinayeti Meclis Gündeminde: Bakan Yerlikaya'ya 7 Soru

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Esenyurt’ta saldırıya uğramasını ardından hastanede hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun’un ölümü Meclis gündemine taşındı. CHP İstanbul milletvekili Zeynel Emre, gazeteci ve ekoloji aktivisti Hakan Tosun’un ölümü nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Tosun’un yalnızca bireysel şiddet eyleminin değil, toplumun haber alma hakkına yönelik bir tehdit mağduru olduğunu kaydeden Emre, cinayetin tüm yönleriyle, şeffaf biçimde aydınlatılmasının kamu vicdanı açısından zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Hatay’daki acele kamulaştırma süreçleri ile Çorum/Sungurlu Karakaya Köyü’ndeki taş ocağı direnişini haberleştirdiğini hatırlayan CHP’li Emre, cinayetin gazetecilik faaliyetleriyle bağlantısının da araştırılması gerektiğini kaydetti.

BAKAN YERLİKAYA'YA 7 SORU

Emre, Bakan Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

1. İlk ihbar, ambulansın ve emniyet ekiplerinin olay yerine ulaşma, inceleme başlama ve bitiş saatleri nedir? 112/155 çağrı kayıtlarında çelişki saptanmış mıdır?

2. Olay yeri ve çevresine ait KGYS, MOBESE, PTS ve özel kamera görüntüleri eksiksiz olarak temin edilmiş midir? Eksik veya arızalı kayıt var mıdır?

3. Hakan Tosun’un hastaneye kabulünden sonra kimlik tespiti hangi saatlerde yapıldı? Ailesine bildirim ne zaman ve nasıl gerçekleştirildi? 27 saatlik gecikme iddiası hakkında idari inceleme başlatılmış mıdır?

4. Olay yeri–ambulans–acil servis–yoğun bakım hattında Tosun’a ait eşyalar için kayıt tutulmuş mudur? Eşyaların kaybolmasına ilişkin adli veya idari süreç yürütülmekte midir?

5. Olay yalnızca “anlık tartışma” iddiasıyla mı incelenmektedir, yoksa önceden takip, tehdit veya mesleki faaliyet bağlantısı da araştırılmakta mıdır?

6. Tosun’un Hatay ve Çorum’daki çevre mücadeleleriyle ilgili haberleri ile saldırı arasında bir bağ veya misilleme ihtimali değerlendirilmekte midir? Bu inceleme hangi birimlerin eşgüdümünde yürütülmektedir?

7. Son beş yılda İstanbul ve Türkiye genelinde motosikletli darp–yaralama olaylarının sayısı, aydınlatma oranı ve ortalama yakalama süresi nedir? Bu suçlara karşı hangi önleyici tedbirler alınmaktadır?

CHP’li Emre, soru önergesinin gerekçesinde şunları ifade etti:

“Bir gazeteciye yönelik ağır şiddet, yalnız bireysel bir saldırı değil; toplumun haber alma hakkı açısından da kaygı vericidir. Olayın tüm saiklerinin, delil ve süreç yönetiminin şeffaf biçimde aydınlatılması, kamu vicdanı ve basın özgürlüğü bakımından zorunludur.”





Kaynak: Haber Merkezi