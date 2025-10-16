16 Bakanlık İçin 'Acil Durum' Kararı

Milli Savunma Bakanlığı dışındaki 16 bakanlıkta Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıkları oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, afet, acil durum, sivil savunma ve seferberlik süreçlerini daha etkin yönetmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısında önemli bir yenilik getiren değişiklik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla resmiyet kazandı. 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan güncelleme uyarınca, afet ve acil durumların yanı sıra savunma ve seferberlik hazırlıklarının koordineli yürütülmesi amacıyla yeni daire başkanlıkları hayata geçirilecek. Bu yapı, Milli Savunma Bakanlığı hariç toplam 16 bakanlığı kapsayacak: Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları.

AMACI NE?

Bu yeni birimler, bakanlıkların iç işleyişini güçlendirerek ulusal güvenlik ve kriz yönetiminde bütünlük sağlamayı amaçlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararname, Türkiye'nin afetlere karşı direncini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle son yıllarda yaşanan doğal afetler ve küresel riskler göz önünde bulundurulduğunda, bu adımın kurumlar arası eşgüdümü pekiştireceği öngörülüyor.

Kaynak: DHA

