Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Çarpıcı Mesajlar: 'Türkiye Vazgeçilmez Bir Oyuncu Haline Geliyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Dün Suriye politikamızı eleştirenler bugün sayemizde yurt dışına alnı dik gidiyor.

* 4 Ekim tarihi bizim için bir başka önemli ve kritik gün oldu. İsrail'in işgal ve soykırımına tepki olarak yola çıkan Sumud Filosu'na güçlü destek verdik.

'34 ÜLKEYLE DOĞAL GAZ İTHALAT VE İHRACATIMIZ VAR'

* Sakarya Gaz Sahası'nda şu anda 4 milyon hanemizin doğal gaz ihtiyacını karşılıyoruz. 34 ülkeyle doğal gaz ithalat ve ihracatımız var. Akkuyu Nükleer Santarli'nde ilk elektriği çok yakın zamanda üreteceğiz. Akkuyu dışında başka projelerimiz de bulunuyor.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

* Eskişehir'de sahalarda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementi başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Bu saha dünyanın ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. 17 nadir toprak elementinin 10'unun bulunduğu Beylikova sahasında yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Nadir toprak elementinde dünyanın en büyük beş üreticisinden biri olmak istiyoruz. Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi söz konusu değildir.

'TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURDUK'

Türkiye dış politikasındaki barıştan adaletten aktif tutumuyla günden güne vazgeçilmez bir oyuncu oluyor. Batı'yı takip eden değil Batı'nın takip ettiği örnek aldığı bir konumdayız. Suriyeli mazlumları, zalimlerin ve terör örgütlerinin insafına bırakmadık. Tarihin doğru tarafında duran biz olduk. Zaman lümpen ırkçıları, oy avcılığı yapanları değil bizi haklı çıkardı. Türk milleti komşuluk sınavını başarıyla verdi. Suriye'de istikrar kökleştikçe inşallah her şey çok daha iyi olacak.

* Sadece Suriye'de değil Gazze'de de Türkiye adaletin safında yer almıştır. Gazze'nin vatanlarını savunan evlatlarına terörist iftirası asla atmadık. İnandığımız neyse kalbimizden geçen neyse kimseden çekinmeden onu cesaretle haykırdık. Katıldığımız tüm toplantılarda Gazze'yi ve Filistin davasını korkusuzca savunduk. Bir süredir çok farklı kanallardan yürüttüğümüz diplomasinin de faydasıyla Gazze'de varılan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Gazze'de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştu. Gazzeli kardeşlerimiz zorla çıkarıldığı yerlere insan seli olup akıyor. 68 bin şehidi toprağa vermenin acısını yüreği yanık analar babalar bilir. Enkazdan çıkan eşyanın anlamını en iyi her şeyi kaybetmiş o kardeşlerimiz bilir. Biz sadece empati kurabiliriz. Sadece onları anlamaya çalışabiliriz. Gazzeli mazlumların yükünü azaltan her çaba bizim için değerlidir. Bunu "Sadece ateşkes imzaladılar" diyerek küçümsemek kimsenin hakkı değildir.

'ATEŞKESİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ'

* İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki bozuk sicilinin farkındayız. Biz de bir daha eski soykırım günlerine dönülmemesi için mevcut tüm baskı unsurlarını devrede tutuyoruz. Mısır'da yapılan zirve bu açıdan çok önemliydi. Orada imzacı dört ülkenin lideriyle diğer ülkelerin lideri olarak bölgemizde istikrara giden yolda kıymetli bir adım attık. Ateşkes mutabakatının uygulanmasının yakından takipçisi olacağız. 400 yardım tırı Gazze'ye giriş için bekliyor. Bunun devamı da gelecek.İnşallah kış gelmeden yardımlarımıza devam edeceğiz. Bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadele devam edecek.