'Süreç Komisyonu'nun 15. Toplantısı Başladı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 15. Toplantısı Meclis Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında başladı. Komisyon bugün gençleri ve kadınları dinleyecek.
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 15. Toplantısı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında başladı.
Komisyonda bu hafta gençler ve kadınlar dinlenecek.
Komisyon, birinci oturumda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcilerini dinleyecek.
İkinci oturumda ise Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri konuk olacak.
