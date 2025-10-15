Yeni Yargı Paketinden LGBTİ+'Lara Hapis Çıktı

Son dönemde sık sık Türkiye'nin gündemine gelen 11. yargı paketinde LGBTİ+'lara da hapis cezası çıktı. Söz konusu düzenleme cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilme yaşını da artıracak.

Son Güncelleme:
Yeni Yargı Paketinden LGBTİ+'Lara Hapis Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meclis’te yeni yasama yılının başlamasıyla 11. Yargı paketine ilişkin haberler de kamuoyunun gündemine sık sık gelirken, söz konusu pakette LGBTİ+ bireylerin yaşam haklarına kısıtlama getirecek düzenlemeler yer aldığı anlaşıldı.

T24’ten Ceren Bayar’ın haberine göre, taslakta “Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlâka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesi yer alırken, cinsiyet değiştirme yaşının da artırılacağı ortaya çıktı.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI KOŞULLARI ZORLAŞTIRILACAK

Taslağın 18 olan cinsiyet değiştirme yaşının 25’e çıkarılmasını öngördüğü belirtilirken, cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilmenin koşulları da zorlaştırılacak.

Söz konusu koşullar ise şöyle belirtildi:

-İstem sahibinin 25 yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması
-Cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesinin resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi
-Bu raporun en az üçer ay aralıklarla yapılacak dört değerlendirme sonucunda verilmesi
-Belirlenen hastane tarafından verilen resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılması

Düzenlemenin hayata geçmesiyle LGBTİ+’lara hikayelerde yer veren platformlar da etkilenecek.

Mabel Matiz LGBT Bayrağı Açtı, ODTÜ’lüler Dakikalarca AlkışladıMabel Matiz LGBT Bayrağı Açtı, ODTÜ’lüler Dakikalarca AlkışladıMagazin
Bakanlıktan LGBTİ+’ları Hedef Alan Talimat: Toplumsal Cinsiyet Kavramlarına Yasak!Bakanlıktan LGBTİ+’ları Hedef Alan Talimat: Toplumsal Cinsiyet Kavramlarına Yasak!Güncel

Kaynak: T24

Etiketler
LGBTİ+ Yargı paketi
Son Güncelleme:
Ömer Çelik'ten Çarpıcı Çıkış! 'PKK'nın Silah Bırakması Tek Odağımız' Ömer Çelik'ten Çarpıcı Çıkış! 'Silah Bırakma Tek Odağımız'
Fenerbahçe’yi Yıkan Sonuç! Sadettin Saran Şaşkın Döndü: Tek Suçlusu O Fenerbahçe’yi Yıkan Sonuç! Tek Suçlusu O
Arkadaşı Ağızından Yanlışlıkla Kaçırdı! Beşiktaş’tan Ayrılan Solskjaer'in Yeni Takımı Belli Oldu Solskjaer'in Yeni Takımı Belli Oldu
CHP Lideri Özgür Özel'in Hollanda Programı Belli Oldu CHP Lideri Özgür Özel'in Hollanda Programı Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak Bilmiyor Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak Bilmiyor
Otobüslerde Yeni Dönem: Şehirlerarası Seferlerde Büyük Değişiklik Başlıyor! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak Şehirlerarası Otobüs Yolculuklarında Büyük Değişiklik! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak
İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı Açıyor: Hamas’tan 4 Cenaze Teslimi Sonrası Karar Değişti İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı Açıyor