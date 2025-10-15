Yeni Yargı Paketinden LGBTİ+'Lara Hapis Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meclis’te yeni yasama yılının başlamasıyla 11. Yargı paketine ilişkin haberler de kamuoyunun gündemine sık sık gelirken, söz konusu pakette LGBTİ+ bireylerin yaşam haklarına kısıtlama getirecek düzenlemeler yer aldığı anlaşıldı.

T24’ten Ceren Bayar’ın haberine göre, taslakta “Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlâka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesi yer alırken, cinsiyet değiştirme yaşının da artırılacağı ortaya çıktı.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI KOŞULLARI ZORLAŞTIRILACAK

Taslağın 18 olan cinsiyet değiştirme yaşının 25’e çıkarılmasını öngördüğü belirtilirken, cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilmenin koşulları da zorlaştırılacak.

Söz konusu koşullar ise şöyle belirtildi:

-İstem sahibinin 25 yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması

-Cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesinin resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi

-Bu raporun en az üçer ay aralıklarla yapılacak dört değerlendirme sonucunda verilmesi

-Belirlenen hastane tarafından verilen resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılması

Düzenlemenin hayata geçmesiyle LGBTİ+’lara hikayelerde yer veren platformlar da etkilenecek.

Kaynak: T24