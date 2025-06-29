HES Kablo Yarın İhaleye Çıkıyor! Anadolu'nun Deviydi, Rekor Fiyata Satılacak
Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan HES Kablo, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yarın düzenlenecek ihale ile yeni sahibini bulacak. İhale süreci, 22 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete kararı doğrultusunda başlatılmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyuma devredilen HES Kablo’nun mülkiyeti TMSF’ye geçmişti. Şirketin satışı için belirlenen muhammen bedel 22 milyar lira olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar için son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlenmişti.
İHALE YARIN TMSF MERKEZİNDE YAPILACAK
Kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale, 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.00’da TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında gerçekleştirilecek. İhaleyi kazanan şirketin yine aynı gün kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
YENİ SAHİBİ MERAK KONUSU
Kablo ve iletken üretiminde Türkiye'nin en köklü markalarından biri olan HES Kablo'nun yeni sahibi, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından belirlenecek. Şirketin devriyle birlikte Anadolu’nun sanayi yapısında önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.