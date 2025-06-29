HES Kablo Yarın İhaleye Çıkıyor! Anadolu'nun Deviydi, Rekor Fiyata Satılacak

2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyuma devredilen HES Kablo’nun mülkiyeti TMSF’ye geçmişti. Şirketin satışı için belirlenen muhammen bedel 22 milyar lira olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar için son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlenmişti.