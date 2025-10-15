Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Flaş Gelişme! Kamera Görüntülerini Şüphelilerin Ailesine Veren Dükkan Sahibi Gözaltına Alındı

Gazeteci Hakan Tosun’un cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tosun’un darp edildiği anı en net çeken güvenlik kamerası görüntülerini şüphelilerin ailesine verdiği iddia edilen dükkan sahibi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Esenyurt’ta darp edilerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun’un cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

DÜKKAN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olay anını net gören güvenlik kamerası ve kayıt cihazını şüphelilerin ailesine verdiği iddia edilen dükkan sahibi, gözaltına alındı. İLKE TV’de yer alan habere göre, dükkan sahibi sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi’ne götürüldü.

Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Flaş Gelişme! Kamera Görüntülerini Şüphelilerin Ailesine Veren Dükkan Sahibi Gözaltına Alındı - Resim : 1
Darp edilerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun

NELER OLMUŞTU?

10 Ekim Cuma akşamından beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un bir hastanede yoğun bakımda olduğu ortaya çıkmış, Tosun’un darp edildiği öğrenilmişti.

Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Flaş Gelişme! Kamera Görüntülerini Şüphelilerin Ailesine Veren Dükkan Sahibi Gözaltına Alındı - Resim : 2
Tosun'un son görüntüsü

Tosun’un beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanarak hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Avukat Hakan Bozyurt “Olay Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi'nde adli olarak tutanaklara geçmiş. Hakan'ın kayıtlarda kimliğinin tespit edilmesi çok geç saatlerde olmuş. Bu sebepten dolayı aileye ulaşılamadığı söylenildi. Dosyada görüntüler mevcuttu” açıklamasını yapmıştı.

GÖRÜNTÜLERE GERÇEK GÜNDEM ULAŞTI

Gazeteci Hakan Tosun’un saldırıya uğradığı anların görüntülerine Gerçek Gündem ulaşmıştı.

Olayla ilgili 2 saldırgan tutuklanmıştı. Hasan Tosun’un ailesi Kağıthane Cemevi’nde taziyeleri kabul ederken kardeşi Öznur Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada şüphelendiği noktaları şöyle açıklamıştı:

Orada bir şey mi gördü? Gazeteci kimliği var ağabeyimin. Her an kamerasıyla her an her şeyin farkında olan bir insan. Orada bir şeye mi şahit oldu, orada bir alışverişe mi şahit oldu? O araba, motora bir şeyler mi veriyordu? O yüzden mi bu kadar bir şeyleri saklamaya çalışıyorlar? Kim, neden koruyor bu insanları? Bunlar neyi kapatmaya çalışıyorlar? O, 24 ve 18 yaşındaki gençlerin arkasında kim var?

Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Flaş Gelişme! Kamera Görüntülerini Şüphelilerin Ailesine Veren Dükkan Sahibi Gözaltına Alındı - Resim : 3
Hakan Tosun'un kardeşi Öznur Tosun

'KAMERA' İDDİASI

Olayı net biçimde kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinin saldırganların yakınları tarafından alındığı öne sürülmüştü.

Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde 'Güvenlik Kamerası' Detayı!Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde 'Güvenlik Kamerası' Detayı!Güncel

Darp Edilerek Hayatını Kaybeden Gazeteci Hasan Tosun’un Kardeşi ‘Bir Telefon Aldım’ Diyerek Sordu: 'Orada Bir Şeye mi Şahit Oldu?'Darp Edilerek Hayatını Kaybeden Gazeteci Hasan Tosun’un Kardeşi ‘Bir Telefon Aldım’ Diyerek Sordu: 'Orada Bir Şeye mi Şahit Oldu?'Güncel

Gerçek Gündem Ulaştı! İşte Gazeteci Hakan Tosun’a Saldırı GörüntüsüGerçek Gündem Ulaştı! İşte Gazeteci Hakan Tosun’a Saldırı GörüntüsüGüncel

Kaynak: İLKE TV

Etiketler
Gazeteci Darp Esenyurt
Son Güncelleme:
Ve Yılın İmzasını Atıyor! Fatih Terim’in Yeni Takımı Açıklandı: A Milli Takım’a Rakip Olacak Yeni Takımı Açıklandı! Milli Takım'a Rakip Olacak
Daha Fazla Dayanamadı Canlı Yayında Patladı! Nihat Kahveci Milli Yıldıza Ateş Püskürdü: Bu Kabul Edilemez Galibiyet Sonrası Milli Yıldıza Ateş Püskürdü
Felaket İstanbul’a Kapılarını Açtı! 15 Günde Korkutan Fark Felaket İstanbul’a Kapılarını Açtı
İnternette Aracını Satmak İsterken Hayatının Şokunu Yaşadı! Hem Arabasından Oldu Hem de Üstüne Para Ödedi Aracını Satmak İsterken Hayatının Şokunu Yaşadı! Hem Arabasından Oldu Hem de Üstüne Para Ödedi
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Otobüslerde Yeni Dönem: Şehirlerarası Seferlerde Büyük Değişiklik Başlıyor! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak Şehirlerarası Otobüs Yolculuklarında Büyük Değişiklik! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak