Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Flaş Gelişme! Kamera Görüntülerini Şüphelilerin Ailesine Veren Dükkan Sahibi Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Esenyurt’ta darp edilerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun’un cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

DÜKKAN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olay anını net gören güvenlik kamerası ve kayıt cihazını şüphelilerin ailesine verdiği iddia edilen dükkan sahibi, gözaltına alındı. İLKE TV’de yer alan habere göre, dükkan sahibi sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi’ne götürüldü.

Darp edilerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun

NELER OLMUŞTU?

10 Ekim Cuma akşamından beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un bir hastanede yoğun bakımda olduğu ortaya çıkmış, Tosun’un darp edildiği öğrenilmişti.

Tosun'un son görüntüsü

Tosun’un beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanarak hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Avukat Hakan Bozyurt “Olay Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi'nde adli olarak tutanaklara geçmiş. Hakan'ın kayıtlarda kimliğinin tespit edilmesi çok geç saatlerde olmuş. Bu sebepten dolayı aileye ulaşılamadığı söylenildi. Dosyada görüntüler mevcuttu” açıklamasını yapmıştı.

GÖRÜNTÜLERE GERÇEK GÜNDEM ULAŞTI

Gazeteci Hakan Tosun’un saldırıya uğradığı anların görüntülerine Gerçek Gündem ulaşmıştı.

Olayla ilgili 2 saldırgan tutuklanmıştı. Hasan Tosun’un ailesi Kağıthane Cemevi’nde taziyeleri kabul ederken kardeşi Öznur Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada şüphelendiği noktaları şöyle açıklamıştı:

Orada bir şey mi gördü? Gazeteci kimliği var ağabeyimin. Her an kamerasıyla her an her şeyin farkında olan bir insan. Orada bir şeye mi şahit oldu, orada bir alışverişe mi şahit oldu? O araba, motora bir şeyler mi veriyordu? O yüzden mi bu kadar bir şeyleri saklamaya çalışıyorlar? Kim, neden koruyor bu insanları? Bunlar neyi kapatmaya çalışıyorlar? O, 24 ve 18 yaşındaki gençlerin arkasında kim var?

Hakan Tosun'un kardeşi Öznur Tosun

'KAMERA' İDDİASI

Olayı net biçimde kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinin saldırganların yakınları tarafından alındığı öne sürülmüştü.

Kaynak: İLKE TV