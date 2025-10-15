İnternette Aracını Satmak İsterken Hayatının Şokunu Yaşadı! Hem Arabasından Oldu Hem de Üstüne Para Ödedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’nın Kale ilçesi Kumyazı Mahallesi'nde yaşayan Necmettin Temur, hafif ticari aracını 1 milyon TL'den internete ilan vererek satışa çıkardı. Kısa süre içinde Temur’un oğlu ile iletişime geçen bir kişi, kendisini Konya’da görev yapan bir öğretmen olarak tanıttı. Güven kazanmak için öğretmen olduğunu söyleyen kişi, 30 bin TL indirim talep etti. Temur ailesi bu isteği kabul ederek anlaşmayı sağladı.

SAHTE DEKONTLA NOTERDE SATIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Satış için noterde bir araya gelen taraflar, banka dekontu gösterilmesiyle işlemi tamamladı. Ancak satış sonrası Temur’un hesabına herhangi bir para girişi olmadı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Temur, aracı teslim etmeden polise başvurdu. Fakat iş işten geçmişti.

Necmettin Temur hafif ticari aracını internet üzerinden 1 milyon TL'ye satışa çıkardı

ARAÇ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMIŞ

Yapılan incelemelerde, sahte dekontla üzerine alınan aracın, üçüncü bir kişiye 480 bin TL karşılığında satıldığı ortaya çıktı. Konu yargıya taşındı. Savcılık, noter üzerinden yasal devir işleminin gerçekleştiğini belirterek aracın yeni sahibini yasal hak sahibi olarak kabul etti.

Temur, aracı geri alabilmek için 480 bin TL ödeme yaptı

BİR KEZ DAHA ÖDEME YAPTI

Aracını geri alabilmek için yeni alıcıya 480 bin TL ödemek zorunda kalan Necmettin Temur, noter, avukat ve diğer masraflarla birlikte toplamda yaklaşık 600 bin TL zarar ettiğini söyledi. Olay sonrası dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Necmettin Temur, “Dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum” dedi.

Kaynak: İHA