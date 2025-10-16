Beyaz Saray Zirvesi Öncesi Trump-Putin Teması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şu an Putin ile konuşuyorum. Konuşma devam ediyor, uzun bir görüşme olacak. Bitince içeriği hakkında bilgi vereceğim. Putin de bilgi verecek” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMENİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Trump-Putin görüşmesinin zamanlaması dikkat çekti. Bu görüşme, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Beyaz Saray’da yapacağı zirvenin hemen öncesinde gerçekleşti. Uzmanlar, telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik kritik konuların masaya yatırılmasının beklendiğini belirtiyor.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Beyaz Saray cephesinden telefon görüşmesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA