Trump Yönetiminin İşten Çıkarma Hamlesine Yargı Freni!

ABD’de hükümetin kapanması sonrası başlayan kriz yeni bir boyut kazandı. San Francisco Bölge Yargıcı Susan Illston, Trump yönetiminin federal kurumlarda çalışan bazı personeli işten çıkarma kararını geçici olarak durdurdu. Illston, kararında hükümeti 'verdiği kararları yeterince değerlendirmeden hareket etmekle' eleştirerek, "Bu programlarda aceleyle nişan alıp ateş ediyoruz, bunun insani bir bedeli var ve bu bedel kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

TRUMP NE PLANLIYORDU?

Karar, ABD Kamu Çalışanları Federasyonu ve bazı sendikaların talebi üzerine alındı. Sendikalar, işten çıkarma bildirimlerinin geri çekilmesini istemişti. Trump yönetimi, kapanma sürecinde 8 federal kurumdan 4 bin 100 çalışanı işten çıkarmayı planlıyordu.

NE OLMUŞTU?

ABD hükümeti, 1 Ekim’de Kongre’nin geçici bütçeyi onaylayamaması nedeniyle resmen kapanmıştı. Bu, 2019’dan bu yana yaşanan ilk federal kapanma olarak kayıtlara geçti. Kapanma sürecinde 'temel hizmetler' dışındaki birçok kamu kurumu faaliyetlerine ara verirken, askeri personel, istihbarat kurumları ve kamu hastanelerinde görevli çalışanlar maaşlarını alamadan çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: AA