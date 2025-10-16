Yunanistan’da ‘Dış Politika’ Krizi: Komşuyu Kızdıran Kare… ‘Trump Erdoğan'ı Överken Biz…’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Nikos Andrulakis’in çağrısıyla parlamentoda ülkenin dış politikası hakkında bilgi verdi. Miçotakis, Yunanistan’ın Filistin Devleti’nin kurulmasından yana olduğunu ancak bunun yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki siyasi bir sürecin sonunda mümkün olacağını belirtti.

İSRAİL İLE STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Başbakan Miçotakis, İsrail ile ilişkiler konusunda da çarpıcı mesajlar verdi. Miçortakis, "Yunanistan için bir Filistin Devleti'nin tanınması sadece Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki bir siyasi sürecin sonunda gelecektir. Yunanistan aynı zamanda İsrail ile ortaklık ilişkisini sürdürüyor. Biz İsrail'de şu anda hangi hükümetin iktidarda olduğuna bakmaksızın İsrail'i stratejik ortak olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı

Donald Trump-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

‘BİZ DEKOR OLDUK’

Parlamentoda muhalefet cephesinden ise Miçotakis’in dış politikasına yönelik sert eleştiriler geldi. PASOK lideri Nikos Andrulakis, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze barış zirvesine atıfta bulunarak, "Avrupalı liderler, (ABD Başkanı Donald) Trump’ın önünde bir dekor, sessiz bir fon gibiydiler. Bu görüntü o ana özel bir kare değil. Hızla değişen bir dünyanın sonucu." dedi.

Gazze’deki kırılgan durumu da vurgulayan Andrulakis, "Trump, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ı övüp güvenliğin garantörü ilan ederken, biz de diğer Avrupa ülkeleriyle dekor olduk." diyerek Miçotakis’in İsrail ile stratejik işbirliği açıklamalarına tepki gösterdi. "Stratejik ilişki başka, bir soykırımı hoş görmek başka." ifadesiyle sert çıktı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

‘SOYKIRIMI HOŞ GÖRÜYORSUNUZ’

Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) lideri Sokratis Famellos, Miçotakis’in dış politikasını etkisiz ve atıl bulduğunu ifade etti. Famellos, hükümetin Gazze politikası için, "Sizin dış politikanız, BM’nin tanıdığı soykırımı tanımaya cesaret edemiyor, Filistin’i tanımaya cesaret edemiyor." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Famellos, Gazze’deki ateşkesi olumlu karşılasa da, "Netanyahu işlediği suçlar için hesap vermeden bölgede barış nasıl sağlanabilir?" diye sordu ve Yunanistan’ın Filistin Devleti’ni tanıması çağrısı yaptı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) lideri Dimitris Kuçumbas ise hükümetin Filistin politikasını "soykırımcıların yanında yer almak" olarak nitelendirerek, bunun tarihe bir utanç olarak geçeceğini söyledi. Kuçumbas, Miçotakis’in Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’ndeki rolüne de sert eleştiriler yöneltti. Kuçumbas, "Erdoğan anlaşmayı imzalarken ve Trump ona övgüler düzerken Mısır’daki dekor rolünüz için nasıl hissettiniz?" diye sordu.